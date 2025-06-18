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Стоимость нефти растет перед публикацией статистики из США

Стоимость нефти растет перед публикацией статистики из США - 18.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет перед публикацией статистики из США

Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются перед публикацией данных о запасах этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:30+0300

2025-06-18T14:30+0300

2025-06-18T14:30+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются перед публикацией данных о запасах этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,27%, до 76,66 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 73,47 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 13 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после уменьшения на 3,6 миллиона неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 10,1 миллиона баррелей. Котировки продолжают подниматься после ралли более чем на 4% во вторник на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе". Перспектива вмешательства Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля может создать угрозу поставкам иранской нефти, а также повлиять на судоходство через Ормузский пролив. Перспективы снижения поставок нефти на мировой рынок может оказать дальнейшую поддержку стоимости нефти.

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нефть, сша, иран, москва, дональд трамп