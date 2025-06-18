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Стоимость нефти растет перед публикацией статистики из США - 18.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250618/neft-858621284.html
Стоимость нефти растет перед публикацией статистики из США
Стоимость нефти растет перед публикацией статистики из США - 18.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет перед публикацией статистики из США
Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются перед публикацией данных о запасах этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:30+0300
2025-06-18T14:30+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются перед публикацией данных о запасах этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,27%, до 76,66 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 73,47 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 13 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после уменьшения на 3,6 миллиона неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 10,1 миллиона баррелей. Котировки продолжают подниматься после ралли более чем на 4% во вторник на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе". Перспектива вмешательства Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля может создать угрозу поставкам иранской нефти, а также повлиять на судоходство через Ормузский пролив. Перспективы снижения поставок нефти на мировой рынок может оказать дальнейшую поддержку стоимости нефти.
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нефть, сша, иран, москва, дональд трамп
Экономика, Нефть, США, ИРАН, МОСКВА, Дональд Трамп
14:30 18.06.2025
 
Стоимость нефти растет перед публикацией статистики из США

Нефть дорожает перед публикацией данных о запасах в США

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются перед публикацией данных о запасах этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,27%, до 76,66 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 73,47 доллара.
Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 13 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после уменьшения на 3,6 миллиона неделей ранее.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 10,1 миллиона баррелей.
Котировки продолжают подниматься после ралли более чем на 4% во вторник на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".
Перспектива вмешательства Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля может создать угрозу поставкам иранской нефти, а также повлиять на судоходство через Ормузский пролив. Перспективы снижения поставок нефти на мировой рынок может оказать дальнейшую поддержку стоимости нефти.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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ЭкономикаНефтьСШАИРАНМОСКВАДональд Трамп
 
 
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