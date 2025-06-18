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Добыча нефти в США за неделю по 13 июня выросла на 3 тыс баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю по 13 июня выросла на 3 тыс баррелей в сутки - 18.06.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти в США за неделю по 13 июня выросла на 3 тыс баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 июня, незначительно увеличилась - на 3 тысячи баррелей в сутки, до 13,431 миллиона баррелей в день, следует из... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T17:37+0300

2025-06-18T17:37+0300

2025-06-18T17:37+0300

энергетика

сша

нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 июня, незначительно увеличилась - на 3 тысячи баррелей в сутки, до 13,431 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,417 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,488 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,59 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,56 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 июня сохранило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на уровне 13,42 миллиона баррелей в день, и понизило на 2026 год - на 120 тысяч баррелей в день, до 13,37 миллиона баррелей.

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сша, нефть, добыча нефти