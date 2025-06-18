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Цены на нефть идут вниз - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/neft-858632634.html
Цены на нефть идут вниз
Цены на нефть идут вниз - 18.06.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть идут вниз
Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются более чем на 1% на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T19:09+0300
2025-06-18T19:28+0300
экономика
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются более чем на 1% на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.По состоянию на 19.00 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,23% - до 75,51 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,26%, до 72,35 доллара. По мнению аналитиков, траекторию цен на рынке "черного золота" определяют геополитические риски. Эксперты опасаются, что события на Ближнем Востоке могут привести к нарушению цепочек поставок, а также сокращению предложения на сырьевом рынке. Это может стать "катализатором" стратегических сдвигов в энергетическом секторе: нефтяные компании, возможно, начнут переориентироваться на международные газовые проекты, полагают аналитики. "Ситуация на нефтяном рынке остается в напряжении, и наихудший сценарий - это закрытие Ормузского пролива", - приводит агентство Блумберг мнение основателя консалтинговой компании Oilytics Кешава Лохии (Keshav Lohiya). Он также добавил, что "в мире нефти и судоходства существует огромный, "жирный" хвостовой риск". "Нефтяные компании, которые в прошлом добывали нефть у себя дома, поняли, что им нужно заниматься газом на международном уровне", - цитирует Блумберг заявление партнера по энергетическим сделкам и проектам юридической фирмы Vinson &amp; Elkins LLP Кристофера Стронга (Christopher Strong). Также в среду участники рынка могут оценивать официальные данные минэнерго США, которые продемонстрировали спад коммерческих запасов сырья в стране - на 11,5 миллиона баррелей, или на 2,7% - до 420,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 13 июня. Аналитики ожидали снижения показателя только на 2,3 миллиона баррелей.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
19:09 18.06.2025 (обновлено: 19:28 18.06.2025)
 
Цены на нефть идут вниз

Нефть дешевеет на фоне геополитической неопределенности

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются более чем на 1% на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 19.00 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,23% - до 75,51 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,26%, до 72,35 доллара.
По мнению аналитиков, траекторию цен на рынке "черного золота" определяют геополитические риски. Эксперты опасаются, что события на Ближнем Востоке могут привести к нарушению цепочек поставок, а также сокращению предложения на сырьевом рынке. Это может стать "катализатором" стратегических сдвигов в энергетическом секторе: нефтяные компании, возможно, начнут переориентироваться на международные газовые проекты, полагают аналитики.
"Ситуация на нефтяном рынке остается в напряжении, и наихудший сценарий - это закрытие Ормузского пролива", - приводит агентство Блумберг мнение основателя консалтинговой компании Oilytics Кешава Лохии (Keshav Lohiya). Он также добавил, что "в мире нефти и судоходства существует огромный, "жирный" хвостовой риск".
"Нефтяные компании, которые в прошлом добывали нефть у себя дома, поняли, что им нужно заниматься газом на международном уровне", - цитирует Блумберг заявление партнера по энергетическим сделкам и проектам юридической фирмы Vinson & Elkins LLP Кристофера Стронга (Christopher Strong).
Также в среду участники рынка могут оценивать официальные данные минэнерго США, которые продемонстрировали спад коммерческих запасов сырья в стране - на 11,5 миллиона баррелей, или на 2,7% - до 420,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 13 июня. Аналитики ожидали снижения показателя только на 2,3 миллиона баррелей.
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