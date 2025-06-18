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Новак отметил потенциал стран ОПЕК+ для наращивания нефтедобычи

Новак отметил потенциал стран ОПЕК+ для наращивания нефтедобычи - 18.06.2025, ПРАЙМ

Новак отметил потенциал стран ОПЕК+ для наращивания нефтедобычи

Многие страны ОПЕК+, включая Россию, обладают потенциалом для наращивания нефтедобычи, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на Петербургском... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:06+0300

2025-06-18T14:06+0300

2025-06-18T14:06+0300

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добыча нефти

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Многие страны ОПЕК+, включая Россию, обладают потенциалом для наращивания нефтедобычи, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Что касается конкретных цифр, мы договорились, что это будет отдельная работа проведена с участием аналитических агентств, ведомств, чтобы это объективно оценивалось по каждой стране. Поэтому давайте не будем называть сейчас цифры, это неправильно. Но в целом и Россия может нарастить, и много других стран", - сказал он, отвечая на вопрос, кто из участников ОПЕК+ обладает возможностью для наращивания добычи. Новак отметил, что аналитики рассмотрят, какой есть потенциал у каждой страны в кратко-, средне- и долгосрочном периодах с учетом наличия ресурсной базы, инвестиционного цикла, финансирования. Все эти факторы будут учитываться, их приведут к единой методологии. ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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александр новак, опек, нефть, добыча нефти