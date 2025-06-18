https://1prime.ru/20250618/novak-858612010.html

Россия не видит рисков снижения своего экспорта нефти, заявил Новак

Россия не видит рисков снижения своего экспорта нефти, заявил Новак - 18.06.2025, ПРАЙМ

Россия не видит рисков снижения своего экспорта нефти, заявил Новак

Россия не видит рисков снижения своего экспорта нефти из-за того, что многие суда выжидают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил журналистам... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:24+0300

2025-06-18T12:24+0300

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пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия не видит рисков снижения своего экспорта нефти из-за того, что многие суда выжидают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ. "Мы не видим таких (предпосылок - ред.). Рынок обеспечивается в полном объеме поставками энергоресурсов на внутреннем рынке и на экспорт", - ответил Новак на вопрос, отмечается ли снижение российского экспорта из-за того, что танкеры заняли выжидательную позицию в море на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250617/novak-858569520.html

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александр новак, нефть, россия