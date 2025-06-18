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Цена на нефть позволяет инвестировать в добычу в России, заявил Новак
Цена на нефть позволяет инвестировать в добычу в России, заявил Новак - 18.06.2025, ПРАЙМ
Цена на нефть позволяет инвестировать в добычу в России, заявил Новак
Текущая цена на нефть позволяет инвестировать в поддержание добычи в России, но из-за укрепления рубля ситуация сейчас сложнее, сообщил журналистам вице-премьер | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:04+0300
2025-06-18T14:04+0300
2025-06-18T14:04+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Текущая цена на нефть позволяет инвестировать в поддержание добычи в России, но из-за укрепления рубля ситуация сейчас сложнее, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. "Текущая цена обеспечивает продолжение инвестиций. Конечно, сегодня с учетом укрепления рубля ситуация с точки зрения финансовых моделей более сложная. Но мы смотрим не в текущем периоде, финансовые модели учитывают среднегодовые цены, то есть среднесрочный период. Нужно смотреть за период, а не в конкретный момент", - ответил он на вопрос, позволяют ли мировые цены на нефть инвестировать в добычу в России. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, россия, александр новак
Нефть, РОССИЯ, Александр Новак, ПМЭФ-2025
Цена на нефть позволяет инвестировать в добычу в России, заявил Новак
Новак: текущая цена на нефть позволяет инвестировать в поддержание добычи в РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Текущая цена на нефть позволяет инвестировать в поддержание добычи в России, но из-за укрепления рубля ситуация сейчас сложнее, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
"Текущая цена обеспечивает продолжение инвестиций. Конечно, сегодня с учетом укрепления рубля ситуация с точки зрения финансовых моделей более сложная. Но мы смотрим не в текущем периоде, финансовые модели учитывают среднегодовые цены, то есть среднесрочный период. Нужно смотреть за период, а не в конкретный момент", - ответил он на вопрос, позволяют ли мировые цены на нефть инвестировать в добычу в России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть до $100 за баррель