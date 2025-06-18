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Новак призвал ОПЕК+ соблюдать договоренности для балансировки рынка нефти

Новак призвал ОПЕК+ соблюдать договоренности для балансировки рынка нефти - 18.06.2025, ПРАЙМ

Новак призвал ОПЕК+ соблюдать договоренности для балансировки рынка нефти

Достижение цели по балансировке спроса и предложения на рынке нефти требует, чтобы все страны ОПЕК+ соблюдали договоренности, заявил вице-премьер РФ Александр... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:04+0300

2025-06-18T14:04+0300

2025-06-18T14:04+0300

пмэф-2025

александр новак

нефть

опек

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Достижение цели по балансировке спроса и предложения на рынке нефти требует, чтобы все страны ОПЕК+ соблюдали договоренности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Для того, чтобы соглашение эффективно реализовывалось, все страны должны работать в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты. Тогда только будет эффективность и общий одинаковый вклад в достижение цели по балансировке рынка, спроса и предложения", - сказал Новак. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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александр новак, нефть, опек