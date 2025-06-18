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Новак призвал ОПЕК+ соблюдать договоренности для балансировки рынка нефти - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Новак призвал ОПЕК+ соблюдать договоренности для балансировки рынка нефти
Новак призвал ОПЕК+ соблюдать договоренности для балансировки рынка нефти - 18.06.2025, ПРАЙМ
Новак призвал ОПЕК+ соблюдать договоренности для балансировки рынка нефти
Достижение цели по балансировке спроса и предложения на рынке нефти требует, чтобы все страны ОПЕК+ соблюдали договоренности, заявил вице-премьер РФ Александр... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:04+0300
2025-06-18T14:04+0300
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александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Достижение цели по балансировке спроса и предложения на рынке нефти требует, чтобы все страны ОПЕК+ соблюдали договоренности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Для того, чтобы соглашение эффективно реализовывалось, все страны должны работать в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты. Тогда только будет эффективность и общий одинаковый вклад в достижение цели по балансировке рынка, спроса и предложения", - сказал Новак. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак, нефть, опек
ПМЭФ-2025, Александр Новак, Нефть, ОПЕК
14:04 18.06.2025
 
Новак призвал ОПЕК+ соблюдать договоренности для балансировки рынка нефти

Новак: все страны ОПЕК+ должны соблюдать договоренности для балансировки рынка нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Достижение цели по балансировке спроса и предложения на рынке нефти требует, чтобы все страны ОПЕК+ соблюдали договоренности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Для того, чтобы соглашение эффективно реализовывалось, все страны должны работать в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты. Тогда только будет эффективность и общий одинаковый вклад в достижение цели по балансировке рынка, спроса и предложения", - сказал Новак.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
#Министр энергетики РФ Александр Новак на международном инвестиционном форуме Сочи 2016 - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Цена на нефть позволяет инвестировать в добычу в России, заявил Новак
14:04
 
ПМЭФ-2025Александр НовакНефтьОПЕК
 
 
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