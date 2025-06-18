https://1prime.ru/20250618/poezd-858613411.html
В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва
В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва - 18.06.2025, ПРАЙМ
В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва
Пассажирский поезд Пхеньян - Москва, курсирование которого возобновилось после пятилетнего перерыва, прибыл в Россию, сообщил Минтранс РФ. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:38+0300
2025-06-18T12:38+0300
2025-06-18T12:38+0300
россия
пхеньян
хабаровск
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/79423/71/794237171_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_5b462144304f659591c44ccd59a011fa.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Пассажирский поезд Пхеньян - Москва, курсирование которого возобновилось после пятилетнего перерыва, прибыл в Россию, сообщил Минтранс РФ. "Впервые за 5 лет! В России встретили поезд "Пхеньян – Москва". Совместно с РЖД и коллегами из КНДР возобновили прямое железнодорожное сообщение между нашими столицами, приостановленное в 2020 году из-за пандемии", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Международные беспересадочные вагоны будут курсировать два раза в месяц. Время в пути составит чуть более 8 суток. Пассажиры смогут проехать по самому длинному в мире железнодорожному маршруту - протяженностью более 10 тысяч километров - с остановками, в частности, в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновились 17 июня 2025 года после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Теперь, с 17 июня, вернулись в график международные беспересадочные вагоны между Пхеньяном и Москвой. Это подвижной состав формирования железных дорог КНДР. Поезд из вагонов купе будет ходить два раза в месяц: из Пхеньяна – 3-го и 17-го числа с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно, из Москвы – 12-го и 26-го числа с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. РЖД сообщали, что билеты продаются в железнодорожных кассах максимум за 60 суток до отправления. Представитель РЖД пояснил РИА Новости, что билеты на поезд из Пхеньяна продаются в кассах в КНДР, из Москвы и с промежуточных станций в городах РФ - в международных кассах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). С 19 июня возобновится курсирование поезда еще с одним городом РФ - перевозки пассажиров между Пхеньяном и Хабаровском. Поезд будет ходить один раз в месяц, отправлением из Пхеньяна 19-го и прибытием в Хабаровск 21-го числа, из Хабаровска 21-го и прибытием в Пхеньян 23-го числа каждого месяца. Время в пути – чуть более 2 дней.
https://1prime.ru/20250618/chen-858598448.html
пхеньян
хабаровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79423/71/794237171_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_685ee161f09cc529188017268bf12046.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, хабаровск, федеральная пассажирская компания, ржд
РОССИЯ, Пхеньян, Хабаровск, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва
Минтранс: в Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Пассажирский поезд Пхеньян - Москва, курсирование которого возобновилось после пятилетнего перерыва, прибыл в Россию, сообщил Минтранс РФ.
"Впервые за 5 лет! В России встретили поезд "Пхеньян – Москва". Совместно с РЖД и коллегами из КНДР возобновили прямое железнодорожное сообщение между нашими столицами, приостановленное в 2020 году из-за пандемии", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Международные беспересадочные вагоны будут курсировать два раза в месяц. Время в пути составит чуть более 8 суток.
Пассажиры смогут проехать по самому длинному в мире железнодорожному маршруту - протяженностью более 10 тысяч километров - с остановками, в частности, в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме.
Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновились 17 июня 2025 года после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР.
Теперь, с 17 июня, вернулись в график международные беспересадочные вагоны между Пхеньяном и Москвой. Это подвижной состав формирования железных дорог КНДР. Поезд из вагонов купе будет ходить два раза в месяц: из Пхеньяна – 3-го и 17-го числа с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно, из Москвы – 12-го и 26-го числа с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. РЖД сообщали, что билеты продаются в железнодорожных кассах максимум за 60 суток до отправления.
Представитель РЖД пояснил РИА Новости, что билеты на поезд из Пхеньяна продаются в кассах в КНДР, из Москвы и с промежуточных станций в городах РФ - в международных кассах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
С 19 июня возобновится курсирование поезда еще с одним городом РФ - перевозки пассажиров между Пхеньяном и Хабаровском. Поезд будет ходить один раз в месяц, отправлением из Пхеньяна 19-го и прибытием в Хабаровск 21-го числа, из Хабаровска 21-го и прибытием в Пхеньян 23-го числа каждого месяца. Время в пути – чуть более 2 дней.
Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет выполнять договор о партнерстве с Россией