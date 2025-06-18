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Польша потребовала продления на восток стратегических трубопроводов НАТО - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Польша потребовала продления на восток стратегических трубопроводов НАТО
Польша потребовала продления на восток стратегических трубопроводов НАТО - 18.06.2025, ПРАЙМ
Польша потребовала продления на восток стратегических трубопроводов НАТО
Польша хочет, чтобы НАТО продлило на восток стратегические топливопроводы, заявил польский президент Анджей Дуда после окончания заседания совета национальной... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:52+0300
2025-06-18T17:52+0300
энергетика
польша
нато
анджей дуда
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ВАРШАВА, 18 июн - ПРАЙМ. Польша хочет, чтобы НАТО продлило на восток стратегические топливопроводы, заявил польский президент Анджей Дуда после окончания заседания совета национальной безопасности по вопросам энергетической безопасности и предстоящего в Гааге саммита альянса. Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 26 марта сообщил, что альянс приступил к планированию, в том числе финансирования, продления топливопроводов блока до его восточных границ. Президент подчеркнул, что нынешние топливопроводы были построены много лет назад, еще во времена холодной войны. Он также отметил, что его предложение уже находит положительный отзыв в НАТО. "Мы обсуждали, какие бы мы хотели решения, которые могли бы принять (на - ред.) предстоящем саммите НАТО. Мы говорили о трубопроводах, которые должны доставлять топливо в страны НАТО. Сегодня они заканчиваются в странах Западной Европы. Мы хотим, чтобы они (трубопроводы - ред.) были продлены до нашей части Европы. Мы хотели бы, чтобы постановления были конкретны, в том числе о финансировании из средств НАТО", - сказал Дуда. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
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польша, нато, анджей дуда, европа, нефть
Энергетика, ПОЛЬША, НАТО, Анджей Дуда, ЕВРОПА, Нефть
17:52 18.06.2025
 
Польша потребовала продления на восток стратегических трубопроводов НАТО

Дуда: Польша хочет от НАТО продления на восток стратегических топливопроводов

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 18 июн - ПРАЙМ. Польша хочет, чтобы НАТО продлило на восток стратегические топливопроводы, заявил польский президент Анджей Дуда после окончания заседания совета национальной безопасности по вопросам энергетической безопасности и предстоящего в Гааге саммита альянса.
Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 26 марта сообщил, что альянс приступил к планированию, в том числе финансирования, продления топливопроводов блока до его восточных границ. Президент подчеркнул, что нынешние топливопроводы были построены много лет назад, еще во времена холодной войны. Он также отметил, что его предложение уже находит положительный отзыв в НАТО.
"Мы обсуждали, какие бы мы хотели решения, которые могли бы принять (на - ред.) предстоящем саммите НАТО. Мы говорили о трубопроводах, которые должны доставлять топливо в страны НАТО. Сегодня они заканчиваются в странах Западной Европы. Мы хотим, чтобы они (трубопроводы - ред.) были продлены до нашей части Европы. Мы хотели бы, чтобы постановления были конкретны, в том числе о финансировании из средств НАТО", - сказал Дуда.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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ЭнергетикаПОЛЬШАНАТОАнджей ДудаЕВРОПАНефть
 
 
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