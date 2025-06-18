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Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей - 18.06.2025, ПРАЙМ
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей
Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T05:01+0300
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2025-06-18T05:01+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной инспекции, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ФССП РФ.
Согласно данным ФССП РФ, в конце мая - начале июня приставы возбудили на Бартона несколько исполнительных производств. Общая сумма долга составляет более 14 тысяч рублей, из которых более 2,2 тысячи рублей по штрафам ГИБДД и девять тысяч рублей по "штрафу иного органа" от Московской административной дорожной инспекции. Также психолог должен выплатить три тысячи рублей исполнительского сбора.
Марк Бартон - известный российский психолог, коуч, телеведущий и автор книг, специализирующийся на вопросах взаимоотношений и личностного роста.
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общество , бизнес, рф, фссп
Общество , Бизнес, Экономика, РФ, ФССП
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам ГИБДД и ГИБДД
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной инспекции, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ФССП РФ.
Согласно данным ФССП РФ, в конце мая - начале июня приставы возбудили на Бартона несколько исполнительных производств. Общая сумма долга составляет более 14 тысяч рублей, из которых более 2,2 тысячи рублей по штрафам ГИБДД и девять тысяч рублей по "штрафу иного органа" от Московской административной дорожной инспекции. Также психолог должен выплатить три тысячи рублей исполнительского сбора.
Марк Бартон - известный российский психолог, коуч, телеведущий и автор книг, специализирующийся на вопросах взаимоотношений и личностного роста.