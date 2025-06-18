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Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей

Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей - 18.06.2025, ПРАЙМ

Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей

Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T05:01+0300

2025-06-18T05:01+0300

2025-06-18T05:01+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной инспекции, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ФССП РФ. Согласно данным ФССП РФ, в конце мая - начале июня приставы возбудили на Бартона несколько исполнительных производств. Общая сумма долга составляет более 14 тысяч рублей, из которых более 2,2 тысячи рублей по штрафам ГИБДД и девять тысяч рублей по "штрафу иного органа" от Московской административной дорожной инспекции. Также психолог должен выплатить три тысячи рублей исполнительского сбора. Марк Бартон - известный российский психолог, коуч, телеведущий и автор книг, специализирующийся на вопросах взаимоотношений и личностного роста.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, рф, фссп