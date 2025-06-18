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Австралия ввела санкции против судов, якобы "связанных с Россией" - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Австралия ввела санкции против судов, якобы "связанных с Россией"
Австралия ввела санкции против судов, якобы "связанных с Россией" - 18.06.2025, ПРАЙМ
Австралия ввела санкции против судов, якобы "связанных с Россией"
Власти Австралии объявили о введении санкций против 60 судов, которые, как они утверждают, якобы "связанными с РФ". | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:14+0300
2025-06-18T10:14+0300
экономика
нефть
россия
австралия
запад
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Власти Австралии объявили о введении санкций против 60 судов, которые, как они утверждают, якобы "связанными с РФ". "Правительство Австралии ввело целевые санкции в отношении 60 судов, связанных с теневым флотом России", - утверждается в заявлении на сайте министра иностранных дел страны Пенни Вонг. Отмечается, что такие ограничительные меры Канберра вводит впервые. Австралия уже ввела более 1,4 тысячи санкций в отношении российских предприятий и граждан и "продолжит предпринимать скоординированные и решительные действия для защиты Украины", сказано в заявлении. Ранее власти Австралии заявляли, что с начала конфликта на Украине Канберра направила 1,5 миллиарда австралийских долларов (950 миллионов долларов США) на помощь Киеву. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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австралия
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нефть, россия, австралия, запад
Экономика, Нефть, РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, ЗАПАД
10:14 18.06.2025
 
Австралия ввела санкции против судов, якобы "связанных с Россией"

Австралия ввела санкции против 60 судов, якобы "связанных с Россией"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Власти Австралии объявили о введении санкций против 60 судов, которые, как они утверждают, якобы "связанными с РФ".
"Правительство Австралии ввело целевые санкции в отношении 60 судов, связанных с теневым флотом России", - утверждается в заявлении на сайте министра иностранных дел страны Пенни Вонг.
Отмечается, что такие ограничительные меры Канберра вводит впервые.
Австралия уже ввела более 1,4 тысячи санкций в отношении российских предприятий и граждан и "продолжит предпринимать скоординированные и решительные действия для защиты Украины", сказано в заявлении.
Ранее власти Австралии заявляли, что с начала конфликта на Украине Канберра направила 1,5 миллиарда австралийских долларов (950 миллионов долларов США) на помощь Киеву.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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ЭкономикаНефтьРОССИЯАВСТРАЛИЯЗАПАД
 
 
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