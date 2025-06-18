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Совфед рассмотрит закон о внесении изменений в бюджет - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/sovfed-858595207.html
Совфед рассмотрит закон о внесении изменений в бюджет
Совфед рассмотрит закон о внесении изменений в бюджет - 18.06.2025, ПРАЙМ
Совфед рассмотрит закон о внесении изменений в бюджет
Совфед на среду планирует рассмотрение закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Совфед также... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T00:30+0300
2025-06-18T00:30+0300
экономика
рф
москва
республика коми
антон силуанов
борис ковальчук
алексей антонов
совфед
росимущество
верховный суд
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Совфед на среду планирует рассмотрение закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Совфед также рассмотрит закон о создании в России национального мессенджера. В повестке также говорится, что вице-президент Республики Уганда Джессика Алупо выступит перед сенаторами на пленарном заседании. Затем будет рассмотрен вопрос о назначении Игоря Крупнова на должность заместителя председателя Верховного Суда РФ – председателя Судебной коллегии по административным делам ВС. В повестке заседания - заявление Совета Федерации в связи с Международным днем парламентаризма. Планируется рассмотрение закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. С докладами выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. Совфед также рассмотрит закон о создании в России национального мессенджера. Как рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин, закон создаёт правовую основу для внедрения единого многофункционального сервиса обмена информацией, который "объединит функции мессенджера и государственных онлайн-сервисов". По его словам, это позволит гражданам "в удобной и защищённой форме взаимодействовать с органами власти и другими организациями". Сенаторы РФ рассмотрят законы о совершенствовании механизма противодействия возбуждению ненависти и унижению человеческого достоинства по экстремистским мотивам, об усилении ответственности за незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны, о заморозке средств физических лиц и организаций, причастных к диверсионной деятельности. В повестке также закон об уголовной ответственности для дропперов. Документом устанавливается уголовная ответственность сроком до шести лет лишения свободы для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги, в этой связи предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей). Рассмотрят парламентарии законы об упрощении порядка принятия наследства для родственников погибшего участника СВО, о повышении выплат при ДТП по европротоколу – до 200 тысяч рублей, об уточнении перечня лиц, которым банки будут выдавать справки по счетам и вкладам, о защите жилищных прав граждан при расселении по программам комплексного развития территорий. Планируют сенаторы рассмотреть закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документом, в частности, предусматривается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale (скидка) или shop (магазин). Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Вносятся также изменения в ряд других нормативно-правовых актов. О промежуточных итогах проведения Росимуществом совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ инвентаризации федерального имущества с целью выявления имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии, расскажет сенаторам руководитель Росимущества Вадим Яковенко. Пройдет "Час субъекта РФ". О социально-экономическом положении и перспективах развития региона сенаторам РФ расскажут губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов. Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора от Республики Коми Елены Шумиловой, она написала заявление по собственному желанию. Совфед рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора от Мурманской области Татьяны Сахаровой в связи с кончиной политика.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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рф, москва, республика коми, антон силуанов, борис ковальчук, алексей антонов, совфед, росимущество, верховный суд
Экономика, РФ, МОСКВА, республика Коми, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Алексей Антонов, Совфед, Росимущество, Верховный суд
00:30 18.06.2025
 
Совфед рассмотрит закон о внесении изменений в бюджет

Совфед рассмотрит закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год

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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Совфед на среду планирует рассмотрение закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Совфед также рассмотрит закон о создании в России национального мессенджера.
В повестке также говорится, что вице-президент Республики Уганда Джессика Алупо выступит перед сенаторами на пленарном заседании.
Затем будет рассмотрен вопрос о назначении Игоря Крупнова на должность заместителя председателя Верховного Суда РФ – председателя Судебной коллегии по административным делам ВС.
В повестке заседания - заявление Совета Федерации в связи с Международным днем парламентаризма.
Планируется рассмотрение закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. С докладами выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
Совфед также рассмотрит закон о создании в России национального мессенджера. Как рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин, закон создаёт правовую основу для внедрения единого многофункционального сервиса обмена информацией, который "объединит функции мессенджера и государственных онлайн-сервисов". По его словам, это позволит гражданам "в удобной и защищённой форме взаимодействовать с органами власти и другими организациями".
Сенаторы РФ рассмотрят законы о совершенствовании механизма противодействия возбуждению ненависти и унижению человеческого достоинства по экстремистским мотивам, об усилении ответственности за незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны, о заморозке средств физических лиц и организаций, причастных к диверсионной деятельности.
В повестке также закон об уголовной ответственности для дропперов. Документом устанавливается уголовная ответственность сроком до шести лет лишения свободы для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги, в этой связи предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Рассмотрят парламентарии законы об упрощении порядка принятия наследства для родственников погибшего участника СВО, о повышении выплат при ДТП по европротоколу – до 200 тысяч рублей, об уточнении перечня лиц, которым банки будут выдавать справки по счетам и вкладам, о защите жилищных прав граждан при расселении по программам комплексного развития территорий.
Планируют сенаторы рассмотреть закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документом, в частности, предусматривается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale (скидка) или shop (магазин). Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Вносятся также изменения в ряд других нормативно-правовых актов.
О промежуточных итогах проведения Росимуществом совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ инвентаризации федерального имущества с целью выявления имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии, расскажет сенаторам руководитель Росимущества Вадим Яковенко.
Пройдет "Час субъекта РФ". О социально-экономическом положении и перспективах развития региона сенаторам РФ расскажут губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.
Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора от Республики Коми Елены Шумиловой, она написала заявление по собственному желанию.
Совфед рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора от Мурманской области Татьяны Сахаровой в связи с кончиной политика.
 
ЭкономикаРФМОСКВАреспублика КомиАнтон СилуановБорис КовальчукАлексей АнтоновСовфедРосимуществоВерховный суд
 
 
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