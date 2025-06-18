Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Северные реки России подключат к Северному морскому пути - 18.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250618/starovoyt-858613100.html
Северные реки России подключат к Северному морскому пути
Северные реки России подключат к Северному морскому пути - 18.06.2025, ПРАЙМ
Северные реки России подключат к Северному морскому пути
Северные реки России будут подключены к Северному морскому пути (СМП) для доступа товаропроизводителей к этому маршруту, заявил министр транспорта РФ Роман... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:36+0300
2025-06-18T12:36+0300
россия
санкт-петербург
мурманск
роман старовойт
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75132/58/751325879_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_016a8bdea01924b0423fa90044db5804.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Северные реки России будут подключены к Северному морскому пути (СМП) для доступа товаропроизводителей к этому маршруту, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Сегодня перед нами стоит задача по подключению северных рек к этому пути (СМП - ред.) для того, чтобы обеспечить грузовую базу и доступ товаропроизводителей к этому маршруту", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, предстоит большой путь по развитию СМП и Трансарктического транспортного коридора. "Северный морской путь тоже в нашем приоритете, это наша доступность к мировому рынку. Более 60% мировой торговли осуществляется за счет морских перевозок", - сказал министр. Президент России Владимир Путин в мае поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора (Санкт-Петербург - Мурманск - Архангельск - Владивосток). Как отмечал глава государства, СМП должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора. Он призван соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом, отмечал президент. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250404/britaniya-856392324.html
санкт-петербург
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75132/58/751325879_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_ae1defc0cf3fd76fb33df69eaea5295f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, санкт-петербург, мурманск, роман старовойт, владимир путин
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУРМАНСК, Роман Старовойт, Владимир Путин
12:36 18.06.2025
 
Северные реки России подключат к Северному морскому пути

Старовойт: Северные реки России подключат к Северному морскому пути

Северный морской путь России
Северный морской путь России
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Северные реки России будут подключены к Северному морскому пути (СМП) для доступа товаропроизводителей к этому маршруту, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Сегодня перед нами стоит задача по подключению северных рек к этому пути (СМП - ред.) для того, чтобы обеспечить грузовую базу и доступ товаропроизводителей к этому маршруту", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, предстоит большой путь по развитию СМП и Трансарктического транспортного коридора.
"Северный морской путь тоже в нашем приоритете, это наша доступность к мировому рынку. Более 60% мировой торговли осуществляется за счет морских перевозок", - сказал министр.
Президент России Владимир Путин в мае поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора (Санкт-Петербург - Мурманск - Архангельск - Владивосток). Как отмечал глава государства, СМП должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора. Он призван соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом, отмечал президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Атомный ледокол проводит караван судов - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Британия дважды хотела провести учения на Севморпути, пишет FT
4 апреля, 15:44
 
РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМУРМАНСКРоман СтаровойтВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала