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Северные реки России подключат к Северному морскому пути

Северные реки России подключат к Северному морскому пути - 18.06.2025, ПРАЙМ

Северные реки России подключат к Северному морскому пути

Северные реки России будут подключены к Северному морскому пути (СМП) для доступа товаропроизводителей к этому маршруту, заявил министр транспорта РФ Роман... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:36+0300

2025-06-18T12:36+0300

2025-06-18T12:36+0300

россия

санкт-петербург

мурманск

роман старовойт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Северные реки России будут подключены к Северному морскому пути (СМП) для доступа товаропроизводителей к этому маршруту, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Сегодня перед нами стоит задача по подключению северных рек к этому пути (СМП - ред.) для того, чтобы обеспечить грузовую базу и доступ товаропроизводителей к этому маршруту", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, предстоит большой путь по развитию СМП и Трансарктического транспортного коридора. "Северный морской путь тоже в нашем приоритете, это наша доступность к мировому рынку. Более 60% мировой торговли осуществляется за счет морских перевозок", - сказал министр. Президент России Владимир Путин в мае поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора (Санкт-Петербург - Мурманск - Архангельск - Владивосток). Как отмечал глава государства, СМП должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора. Он призван соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом, отмечал президент. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, санкт-петербург, мурманск, роман старовойт, владимир путин