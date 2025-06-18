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"Не менее 30 тысяч". На Украине призвали ввести план по ликвидации русских - 18.06.2025, ПРАЙМ
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"Не менее 30 тысяч". На Украине призвали ввести план по ликвидации русских
"Не менее 30 тысяч". На Украине призвали ввести план по ликвидации русских - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Не менее 30 тысяч". На Украине призвали ввести план по ликвидации русских
Необходимо ввести план по уничтожению 30 тысяч ВС России ежемесячно. С таким циничным призывом в беседе с изданием "Украинская правда" выступил украинский... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T16:13+0300
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спецоперация на украине
украина
вс россии
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Необходимо ввести план по уничтожению 30 тысяч ВС России ежемесячно. С таким циничным призывом в беседе с изданием "Украинская правда" выступил украинский журналист и экс-советник Минобороны Украины Юрий Бутусов.По его словам, если "в месяц будут уничтожаться 30 тысяч россиян", то Российская Федерация будет не способна восстанавливать такие потери.Вместе с тем Бутусов заявил о необходимости установить план по ликвидации военных ВС России для всех командиров бригад украинской армии, которые должны будут предоставлять видеоотчеты выполнения плана.Ранее стало известно о тайных планах ТЦК по сбору взяток за "бронь" от мобилизации.
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украина, вс россии, заявление
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВС России, заявление
16:13 18.06.2025 (обновлено: 16:14 18.06.2025)
 
"Не менее 30 тысяч". На Украине призвали ввести план по ликвидации русских

Бутусов: Украине необходимо уничтожать 30 тысяч российских солдат в месяц

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Необходимо ввести план по уничтожению 30 тысяч ВС России ежемесячно. С таким циничным призывом в беседе с изданием "Украинская правда" выступил украинский журналист и экс-советник Минобороны Украины Юрий Бутусов.
По его словам, если "в месяц будут уничтожаться 30 тысяч россиян", то Российская Федерация будет не способна восстанавливать такие потери.
Вместе с тем Бутусов заявил о необходимости установить план по ликвидации военных ВС России для всех командиров бригад украинской армии, которые должны будут предоставлять видеоотчеты выполнения плана.
Ранее стало известно о тайных планах ТЦК по сбору взяток за "бронь" от мобилизации.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВС Россиизаявление
 
 
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