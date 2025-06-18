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Т-Банк отчитался о прибыли за январь-май

Т-Банк отчитался о прибыли за январь-май - 18.06.2025, ПРАЙМ

Т-Банк отчитался о прибыли за январь-май

Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-май составила 8,9 миллиарда рублей, говорится в материалах "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T19:20+0300

2025-06-18T19:20+0300

2025-06-18T19:20+0300

экономика

т-банк

прибыль

рсбу

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-май составила 8,9 миллиарда рублей, говорится в материалах "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка). "Прибыль Т-Банка по РСБУ составила 8,9 миллиарда рублей за 5 месяцев 2025 года. Прибыль по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений в периметре группы", - указывается в материалах. "Для определения общегрупповых результатов деятельности корректно ориентироваться на прибыль по МСФО Группы "Т-Технологии". Результаты по МСФО за второй квартал планируем опубликовать в августе, продолжая придерживаться регулярных дивидендных выплат", - указывается в материалах. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов достиг 5,3 триллиона рублей, увеличившись на 63% год к году. Общее количество клиентов экосистемы Т выросло на 18% год к году и достигло 51,2 миллиона. "Инвесторы также проявляют большой интерес к акции Т: наши бумаги третий месяц подряд держатся в топ-4 среди самых популярных компаний у частных инвесторов на Мосбирже. Мы продолжаем соблюдать баланс между эффективным ростом бизнеса и возвратом капитала акционерам. По итогам I квартала совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 33 рубля на одну акцию. Результаты по МСФО за II квартал планируем опубликовать в августе, продолжая придерживаться регулярных дивидендных выплат. Мы также сохраняем наш прогноз на весь 2025 год рост чистой прибыли по МСФО минимум на 40%", - отметил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

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т-банк, прибыль, рсбу