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Турция заявила о готовности принять меры при закрытии Ормузского пролива

Турция заявила о готовности принять меры при закрытии Ормузского пролива - 18.06.2025, ПРАЙМ

Турция заявила о готовности принять меры при закрытии Ормузского пролива

Турция примет необходимые меры в случае закрытия Ормузского пролива и последующего роста цен на нефть, заявил министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:26+0300

2025-06-18T10:26+0300

2025-06-18T10:26+0300

энергетика

нефть

иран

ормузский пролив

израиль

мехмет шимшек

турция

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АНКАРА, 18 июн - ПРАЙМ. Турция примет необходимые меры в случае закрытия Ормузского пролива и последующего роста цен на нефть, заявил министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявил в субботу член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. "Через Ормузский пролив проходит 25% всей мировой нефти. Его закрытие означает дефицит нефти и рост цен. В настоящее время мировые цены на нефть находятся на пределе, который мы можем терпеть. Конечно, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить ущерба для нашей экономики", - приводит слова министра газета Türkiye. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://1prime.ru/20250617/neft-858571212.html

иран

ормузский пролив

израиль

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нефть, иран, ормузский пролив, израиль, мехмет шимшек, турция