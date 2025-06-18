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Турция заявила о готовности принять меры при закрытии Ормузского пролива
Турция заявила о готовности принять меры при закрытии Ормузского пролива - 18.06.2025, ПРАЙМ
Турция заявила о готовности принять меры при закрытии Ормузского пролива
Турция примет необходимые меры в случае закрытия Ормузского пролива и последующего роста цен на нефть, заявил министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:26+0300
2025-06-18T10:26+0300
2025-06-18T10:26+0300
энергетика
нефть
иран
ормузский пролив
израиль
мехмет шимшек
турция
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АНКАРА, 18 июн - ПРАЙМ. Турция примет необходимые меры в случае закрытия Ормузского пролива и последующего роста цен на нефть, заявил министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявил в субботу член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. "Через Ормузский пролив проходит 25% всей мировой нефти. Его закрытие означает дефицит нефти и рост цен. В настоящее время мировые цены на нефть находятся на пределе, который мы можем терпеть. Конечно, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить ущерба для нашей экономики", - приводит слова министра газета Türkiye. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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нефть, иран, ормузский пролив, израиль, мехмет шимшек, турция
Энергетика, Нефть, ИРАН, Ормузский пролив, ИЗРАИЛЬ, Мехмет Шимшек, ТУРЦИЯ
Турция заявила о готовности принять меры при закрытии Ормузского пролива
Шимшек: Турция примет меры в случае закрытия Ормузского пролива и роста цен на нефть
АНКАРА, 18 июн - ПРАЙМ. Турция примет необходимые меры в случае закрытия Ормузского пролива и последующего роста цен на нефть, заявил министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.
Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявил в субботу член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.
"Через Ормузский пролив проходит 25% всей мировой нефти. Его закрытие означает дефицит нефти и рост цен. В настоящее время мировые цены на нефть находятся на пределе, который мы можем терпеть. Конечно, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить ущерба для нашей экономики", - приводит слова министра газета Türkiye.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
В Турции допустили рост цен на нефть из-за конфликта Израиля и Ирана