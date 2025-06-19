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В МАГАТЭ заявили об атомном ренессансе
В МАГАТЭ заявили об атомном ренессансе - 19.06.2025, ПРАЙМ
В МАГАТЭ заявили об атомном ренессансе
Мир наблюдает атомный ренессанс, существует много возможностей для инвестиций в АЭС, которые считаются безопасным, стабильным и дешевым источником энергии,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T19:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн -ПРАЙМ. Мир наблюдает атомный ренессанс, существует много возможностей для инвестиций в АЭС, которые считаются безопасным, стабильным и дешевым источником энергии, заявил замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков. "Развитие малых реакторов не потребует столько инвестиций на первоначальном этапе. И уже на прошлой неделе Всемирный банк, принял решение снять свой запрет на инвестирование атомной энергетики. Мы видим ренессанс, видим новые возможности инвестирования в атомную энергетику частного бизнеса… Все строящиеся блоки - в развивающихся странах", - сказал Чудаков в ходе сессии ПМЭФ-2025. Он добавил, что атомная станция является очень простой и безопасной в эксплуатации. "Атомная станция очень простая, безопасность очень легко соблюдать. Одно правило: не плавить топливо. А это значит - запасы воды, источники дизеля, электроэнергии, которые могут все время это поддерживать", - отметил замглавы МАГАТЭ. По его словам, аварии, подобные той, что случилась на Чернобыльской АЭС, исключены. "Я уже не говорю о реактивностных авариях, которые была на Чернобыле. Они никогда не повторятся, поскольку они исключены проектом. Этого быть не может. Но это ввело дополнительное финансирование в первоначальное строительство атомных станций", - подчеркнул Чудаков. Он указал, что использование атомной энергии дешевое и не волатильное, то есть не сильно зависит от внешних факторов. "Потом 60 лет ты эксплуатируешь, 30 лет можешь продлить, у тебя киловатт-час будет сравним с гидроэлектростанцией, он будет дешевый. И не волатильный, он не зависит от топлива", - заключил Чудаков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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магатэ, инвестиции, мирный атом, аэс
ПМЭФ-2025, МАГАТЭ, инвестиции, мирный атом, АЭС
В МАГАТЭ заявили об атомном ренессансе
МАГАТЭ: мир видит атомный ренессанс, есть много возможностей инвестировать в АЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн -ПРАЙМ. Мир наблюдает атомный ренессанс, существует много возможностей для инвестиций в АЭС, которые считаются безопасным, стабильным и дешевым источником энергии, заявил замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков.
"Развитие малых реакторов не потребует столько инвестиций на первоначальном этапе. И уже на прошлой неделе Всемирный банк, принял решение снять свой запрет на инвестирование атомной энергетики. Мы видим ренессанс, видим новые возможности инвестирования в атомную энергетику частного бизнеса… Все строящиеся блоки - в развивающихся странах", - сказал Чудаков в ходе сессии ПМЭФ-2025.
Он добавил, что атомная станция является очень простой и безопасной в эксплуатации.
"Атомная станция очень простая, безопасность очень легко соблюдать. Одно правило: не плавить топливо. А это значит - запасы воды, источники дизеля, электроэнергии, которые могут все время это поддерживать", - отметил замглавы МАГАТЭ.
По его словам, аварии, подобные той, что случилась на Чернобыльской АЭС, исключены.
"Я уже не говорю о реактивностных авариях, которые была на Чернобыле. Они никогда не повторятся, поскольку они исключены проектом. Этого быть не может. Но это ввело дополнительное финансирование в первоначальное строительство атомных станций", - подчеркнул Чудаков.
Он указал, что использование атомной энергии дешевое и не волатильное, то есть не сильно зависит от внешних факторов.
"Потом 60 лет ты эксплуатируешь, 30 лет можешь продлить, у тебя киловатт-час будет сравним с гидроэлектростанцией, он будет дешевый. И не волатильный, он не зависит от топлива", - заключил Чудаков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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