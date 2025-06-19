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В МАГАТЭ заявили об атомном ренессансе

В МАГАТЭ заявили об атомном ренессансе - 19.06.2025, ПРАЙМ

В МАГАТЭ заявили об атомном ренессансе

Мир наблюдает атомный ренессанс, существует много возможностей для инвестиций в АЭС, которые считаются безопасным, стабильным и дешевым источником энергии,... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T19:55+0300

2025-06-19T19:55+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн -ПРАЙМ. Мир наблюдает атомный ренессанс, существует много возможностей для инвестиций в АЭС, которые считаются безопасным, стабильным и дешевым источником энергии, заявил замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков. "Развитие малых реакторов не потребует столько инвестиций на первоначальном этапе. И уже на прошлой неделе Всемирный банк, принял решение снять свой запрет на инвестирование атомной энергетики. Мы видим ренессанс, видим новые возможности инвестирования в атомную энергетику частного бизнеса… Все строящиеся блоки - в развивающихся странах", - сказал Чудаков в ходе сессии ПМЭФ-2025. Он добавил, что атомная станция является очень простой и безопасной в эксплуатации. "Атомная станция очень простая, безопасность очень легко соблюдать. Одно правило: не плавить топливо. А это значит - запасы воды, источники дизеля, электроэнергии, которые могут все время это поддерживать", - отметил замглавы МАГАТЭ. По его словам, аварии, подобные той, что случилась на Чернобыльской АЭС, исключены. "Я уже не говорю о реактивностных авариях, которые была на Чернобыле. Они никогда не повторятся, поскольку они исключены проектом. Этого быть не может. Но это ввело дополнительное финансирование в первоначальное строительство атомных станций", - подчеркнул Чудаков. Он указал, что использование атомной энергии дешевое и не волатильное, то есть не сильно зависит от внешних факторов. "Потом 60 лет ты эксплуатируешь, 30 лет можешь продлить, у тебя киловатт-час будет сравним с гидроэлектростанцией, он будет дешевый. И не волатильный, он не зависит от топлива", - заключил Чудаков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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магатэ, инвестиции, мирный атом, аэс