https://1prime.ru/20250619/avto-858648621.html

Продажи легковушек с пробегом в мае снизились на 4,3%

Продажи легковушек с пробегом в мае снизились на 4,3% - 19.06.2025, ПРАЙМ

Продажи легковушек с пробегом в мае снизились на 4,3%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам мая 2025 года составили 491 тысячу штук, что на 4,3% меньше, чем в аналогичный период годом ранее и... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T08:32+0300

2025-06-19T08:32+0300

2025-06-19T08:32+0300

россия

авто

автостат

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам мая 2025 года составили 491 тысячу штук, что на 4,3% меньше, чем в аналогичный период годом ранее и на 3,7% меньше, чем в апреле текущего года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В мае жители РФ приобрели 491 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,7% меньше, чем месяцем ранее (в апреле 2025), и на 4,3% ниже результата мая прошлого года", - говорится в сообщении. Лидером продаж среди марок традиционно стала Lada (126,3 тысячи штук), второе место так же, как и в апреле, у японской Toyota (48,2 тысячи штук). Следом идут корейские Kia и Hyundai (28 и 26,6 тысячи штук соответственно), а замыкает топ-5 японский Nissan с показателем в 21,8 тысячи проданных машин. Самой популярной моделью среди подержанных легковушек в мае стал седан Lada 2107 (12 тысяч штук). Вторую строчку занимает хэтчбек Lada 2114 (9 555 штук), за которым следуют Kia Rio (9 526 штук) и Hyundai Solaris (9 510 штук). Также в пятерку лидеров вторичного рынка вошел Ford Focus (8,5 тысячи штук).

https://1prime.ru/20250619/avtovaz-858647392.html

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россия, авто, автостат