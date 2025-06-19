Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250619/avtovaz-858683218.html
Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra
Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra - 19.06.2025, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra
Концерн "АвтоВАЗ" расширит географию сборки автомобилей Lada Iskra, будет производить их помимо Тольятти и на заводе в Санкт-Петербурге, где в этом году... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T18:29+0300
2025-06-19T18:31+0300
автоваз
максим соколов
сборка
lada iskra
пмэф-2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856856587_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0c2893637df8549fda2cabf0aadac63.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Концерн "АвтоВАЗ" расширит географию сборки автомобилей Lada Iskra, будет производить их помимо Тольятти и на заводе в Санкт-Петербурге, где в этом году выпустят 4 тысячи машин этой модели, сообщил в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов. Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург". "Мы предлагаем нашему питерскому "Автозаводу Санкт-Петербург" реализовать с "АвтоВАЗом" еще один совместный проект, который в данном случае связан уже с производством собственной модели "АвтоВАЗа"… это модель Iskra", - сказал Соколов на церемонии подписания соглашения. "Уже в этом году, начиная с сентября месяца, мы начнем там сборку этих автомобилей… в Петербурге будет произведено около 4 тысяч этих автомобилей. В следующем году мы удвоим этот объем", - добавил он. Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", сборка модели Iskra будет теперь осуществляться и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге. Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Как сообщал производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 лошадиных сил, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250522/lada-857824315.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856856587_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_125725e340548294157e94e04a6b11c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
автоваз, максим соколов, сборка, lada iskra
АвтоВАЗ, Максим Соколов, сборка, Lada Iskra, ПМЭФ-2025
18:29 19.06.2025 (обновлено: 18:31 19.06.2025)
 
Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra

Соколов: "АвтоВАЗ", кроме Тольятти, будет собирать Lada Iskra в Санкт-Петербурге

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАвтомобиль "ЛАДА Искра"
Автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Концерн "АвтоВАЗ" расширит географию сборки автомобилей Lada Iskra, будет производить их помимо Тольятти и на заводе в Санкт-Петербурге, где в этом году выпустят 4 тысячи машин этой модели, сообщил в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов.
Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург".
"Мы предлагаем нашему питерскому "Автозаводу Санкт-Петербург" реализовать с "АвтоВАЗом" еще один совместный проект, который в данном случае связан уже с производством собственной модели "АвтоВАЗа"… это модель Iskra", - сказал Соколов на церемонии подписания соглашения.
"Уже в этом году, начиная с сентября месяца, мы начнем там сборку этих автомобилей… в Петербурге будет произведено около 4 тысяч этих автомобилей. В следующем году мы удвоим этот объем", - добавил он.
Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", сборка модели Iskra будет теперь осуществляться и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге.
Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta.
Как сообщал производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 лошадиных сил, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом.
Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Lada Iskra войдет в программу льготного автокредитования Минпромторга
22 мая, 13:31
 
ПМЭФ-2025АвтоВАЗМаксим СоколовсборкаLada Iskra
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала