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Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra

Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra - 19.06.2025, ПРАЙМ

Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra

Концерн "АвтоВАЗ" расширит географию сборки автомобилей Lada Iskra, будет производить их помимо Тольятти и на заводе в Санкт-Петербурге, где в этом году... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T18:29+0300

2025-06-19T18:29+0300

2025-06-19T18:31+0300

автоваз

максим соколов

сборка

lada iskra

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Концерн "АвтоВАЗ" расширит географию сборки автомобилей Lada Iskra, будет производить их помимо Тольятти и на заводе в Санкт-Петербурге, где в этом году выпустят 4 тысячи машин этой модели, сообщил в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов. Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург". "Мы предлагаем нашему питерскому "Автозаводу Санкт-Петербург" реализовать с "АвтоВАЗом" еще один совместный проект, который в данном случае связан уже с производством собственной модели "АвтоВАЗа"… это модель Iskra", - сказал Соколов на церемонии подписания соглашения. "Уже в этом году, начиная с сентября месяца, мы начнем там сборку этих автомобилей… в Петербурге будет произведено около 4 тысяч этих автомобилей. В следующем году мы удвоим этот объем", - добавил он. Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", сборка модели Iskra будет теперь осуществляться и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге. Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Как сообщал производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 лошадиных сил, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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автоваз, максим соколов, сборка, lada iskra