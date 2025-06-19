https://1prime.ru/20250619/avtovaz-858683218.html
Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra
Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra - 19.06.2025, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra
Концерн "АвтоВАЗ" расширит географию сборки автомобилей Lada Iskra, будет производить их помимо Тольятти и на заводе в Санкт-Петербурге, где в этом году... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T18:29+0300
2025-06-19T18:29+0300
2025-06-19T18:31+0300
автоваз
максим соколов
сборка
lada iskra
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Концерн "АвтоВАЗ" расширит географию сборки автомобилей Lada Iskra, будет производить их помимо Тольятти и на заводе в Санкт-Петербурге, где в этом году выпустят 4 тысячи машин этой модели, сообщил в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов. Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург". "Мы предлагаем нашему питерскому "Автозаводу Санкт-Петербург" реализовать с "АвтоВАЗом" еще один совместный проект, который в данном случае связан уже с производством собственной модели "АвтоВАЗа"… это модель Iskra", - сказал Соколов на церемонии подписания соглашения. "Уже в этом году, начиная с сентября месяца, мы начнем там сборку этих автомобилей… в Петербурге будет произведено около 4 тысяч этих автомобилей. В следующем году мы удвоим этот объем", - добавил он. Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", сборка модели Iskra будет теперь осуществляться и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге. Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Как сообщал производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 лошадиных сил, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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автоваз, максим соколов, сборка, lada iskra
АвтоВАЗ, Максим Соколов, сборка, Lada Iskra, ПМЭФ-2025
Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra
Соколов: "АвтоВАЗ", кроме Тольятти, будет собирать Lada Iskra в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Концерн "АвтоВАЗ" расширит географию сборки автомобилей Lada Iskra, будет производить их помимо Тольятти и на заводе в Санкт-Петербурге, где в этом году выпустят 4 тысячи машин этой модели, сообщил в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов.
Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург".
"Мы предлагаем нашему питерскому "Автозаводу Санкт-Петербург" реализовать с "АвтоВАЗом" еще один совместный проект, который в данном случае связан уже с производством собственной модели "АвтоВАЗа"… это модель Iskra", - сказал Соколов на церемонии подписания соглашения.
"Уже в этом году, начиная с сентября месяца, мы начнем там сборку этих автомобилей… в Петербурге будет произведено около 4 тысяч этих автомобилей. В следующем году мы удвоим этот объем", - добавил он.
Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", сборка модели Iskra будет теперь осуществляться и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге.
Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta.
Как сообщал производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 лошадиных сил, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом.
Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Lada Iskra войдет в программу льготного автокредитования Минпромторга