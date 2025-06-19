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Цена на Brent превысила 79$ за баррель

Цена на Brent превысила 79$ за баррель - 19.06.2025, ПРАЙМ

Цена на Brent превысила 79$ за баррель

Мировые цены на нефть марки Brent к вечеру в четверг ускорили рост, который достигает 3%, Brent превысила отметку в 79 долларов за баррель, свидетельствуют... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T19:10+0300

2025-06-19T19:10+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent к вечеру в четверг ускорили рост, который достигает 3%, Brent превысила отметку в 79 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.56 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,46%, до 78,59 доллара за баррель, августовских фьючерсов WTI - на 2,35%, до 75,23 доллара. А ранее в четверг Brent превысила отметку в 79 долларов за баррель. В цены на нефть по-прежнему заложена "здоровая премия за риск", поскольку трейдеры ожидают, что будет следующим этапом израильско-иранского конфликта - удар США или мирные переговоры, приводит агентство Рейтер заявление аналитика торговой платформы IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). "Я думаю, что конфликт выбивает нефть из колеи", - цитирует Рейтер мнение старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn). Эксперт также добавил, что даже если напряженность на Ближнем Востоке ослабнет в ближайшие дни, цены на нефть, вероятнее всего, не вернутся в диапазон 60 долларов, в котором сырье торговалось месяц назад.

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торги, нефть, brent