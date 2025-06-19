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Чичваркин задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу
Чичваркин задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу - 19.06.2025, ПРАЙМ
Чичваркин задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу
Иноагент-бизнесмен Евгений Чичваркин задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T02:50+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Иноагент-бизнесмен Евгений Чичваркин задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными ФССП РФ.
По данным ФССП РФ, в середине мая приставы возбудили на бизнесмена исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП (административных правонарушениях - ред.), назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Общая сумма долга составила более 25 тысяч рублей, из которых 23 тысячи - основной долг и 2 тысячи исполнительского сбора.
Ранее РИА Новости сообщало, что в конце 2024 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал Чичваркина за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента.
Тогда в суде не уточнили сумму взыскания, в судебных документах сумма штрафа также не указывается, однако согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой и оштрафовали бизнесмена, нарушение влечет административный штраф от 30 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Чичваркина в реестр иностранных агентов в июне 2022 года.
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Бизнес, Финансы, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ФССП
Чичваркин задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу
Чичваркин задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Иноагент-бизнесмен Евгений Чичваркин задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными ФССП РФ.
По данным ФССП РФ, в середине мая приставы возбудили на бизнесмена исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП (административных правонарушениях - ред.), назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Общая сумма долга составила более 25 тысяч рублей, из которых 23 тысячи - основной долг и 2 тысячи исполнительского сбора.
Ранее РИА Новости сообщало, что в конце 2024 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал Чичваркина за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента.
Тогда в суде не уточнили сумму взыскания, в судебных документах сумма штрафа также не указывается, однако согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой и оштрафовали бизнесмена, нарушение влечет административный штраф от 30 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Чичваркина в реестр иностранных агентов в июне 2022 года.