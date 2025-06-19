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РФПИ: Россия, США и Саудовская Аравия могут стабилизировать нефтяные рынки - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РФПИ: Россия, США и Саудовская Аравия могут стабилизировать нефтяные рынки
РФПИ: Россия, США и Саудовская Аравия могут стабилизировать нефтяные рынки - 19.06.2025, ПРАЙМ
РФПИ: Россия, США и Саудовская Аравия могут стабилизировать нефтяные рынки
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:43+0300
2025-06-19T11:43+0300
экономика
нефть
россия
саудовская аравия
сша
кирилл дмитриев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил агентству Рейтер, что совместные действия России США и Саудовской Аравии могут стабилизировать нефтяные рынки. "Россия, США и Саудовская Аравия могут вместе стабилизировать нефтяные рынки. Совместные действия России, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии по стабилизации нефтяных рынков возможны", - говорится в сообщении Рейтера со ссылкой на комментарий Дмитриева на ПМЭФ. Дмитриев отметил, что подобный прецедент был в 2020 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, россия, саудовская аравия, сша, кирилл дмитриев
Экономика, Нефть, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, Кирилл Дмитриев
11:43 19.06.2025
 
РФПИ: Россия, США и Саудовская Аравия могут стабилизировать нефтяные рынки

Дмитриев: Россия, США и Саудовская Аравия могут стабилизировать нефтяные рынки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил агентству Рейтер, что совместные действия России США и Саудовской Аравии могут стабилизировать нефтяные рынки.
"Россия, США и Саудовская Аравия могут вместе стабилизировать нефтяные рынки. Совместные действия России, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии по стабилизации нефтяных рынков возможны", - говорится в сообщении Рейтера со ссылкой на комментарий Дмитриева на ПМЭФ.
Дмитриев отметил, что подобный прецедент был в 2020 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаНефтьРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯСШАКирилл Дмитриев
 
 
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