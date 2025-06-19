https://1prime.ru/20250619/dmitriev-858661038.html

РФПИ: Россия, США и Саудовская Аравия могут стабилизировать нефтяные рынки

РФПИ: Россия, США и Саудовская Аравия могут стабилизировать нефтяные рынки - 19.06.2025, ПРАЙМ

РФПИ: Россия, США и Саудовская Аравия могут стабилизировать нефтяные рынки

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:43+0300

2025-06-19T11:43+0300

2025-06-19T11:43+0300

экономика

нефть

россия

саудовская аравия

сша

кирилл дмитриев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил агентству Рейтер, что совместные действия России США и Саудовской Аравии могут стабилизировать нефтяные рынки. "Россия, США и Саудовская Аравия могут вместе стабилизировать нефтяные рынки. Совместные действия России, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии по стабилизации нефтяных рынков возможны", - говорится в сообщении Рейтера со ссылкой на комментарий Дмитриева на ПМЭФ. Дмитриев отметил, что подобный прецедент был в 2020 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/roskosmos-858632771.html

саудовская аравия

сша

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нефть, россия, саудовская аравия, сша, кирилл дмитриев