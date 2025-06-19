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Названа новая технология для добычи нефти с баженовской свиты

Названа новая технология для добычи нефти с баженовской свиты - 19.06.2025, ПРАЙМ

Названа новая технология для добычи нефти с баженовской свиты

Технология термохимического воздействия (ТТХВ), разработанная специально для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, позволит России утроить добычу, рассказал... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:42+0300

2025-06-19T12:42+0300

2025-06-19T12:50+0300

добыча нефти

нефть

газпром

татнефть

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Технология термохимического воздействия (ТТХВ), разработанная специально для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, позволит России утроить добычу, рассказал основатель ГК "Кириллица" Семён Гарагуль в интервью "Коммерсант Деньги"."Уже в ближайшем будущем ТТХВ позволит увеличить технологически извлекаемые запасы нефти на величину, сравнимую с Самотлорским и Ромашкинским месторождениями. По самым скромным оценкам, эта технология позволит продлить добычу в России еще как минимум на 30 лет текущими темпами. Аналитики предполагают, что мы можем утроить добычу по сравнению с тем, что уже было добыто", - сказал он.Если применение традиционных методов позволяет добывать не более 3-5 кг жидких углеводородов из кубометра баженовского пласта, то термохимическое воздействие позволяет извлекать от 40 до 100 кг жидких углеводородов, рассказал Гарагуль изданию.В настоящее время ведутся обсуждения совместных опытно-промышленныхсловых испытаний с ключевыми ВИНК об их проведении. Полностью сформировать нефтесервисную услугу с применением этой технологий планируется к 2028 - 2030 годам.Трудноизвлекаемые запасы есть у многих нефтедобывающих стран, и они могут быть заинтересованы в ТТХВ. Технология уже запатентована в России, кроме того, компания начала процесс патентования технологии в ряде государств, с которыми собирается работать."Инновации и инвестиции "Кириллицы" — это стабильность экономики и новые рабочие места в высокотехнологичных отраслях. И ТТХВ – только одно из направлений нашей деятельности", - заключил Гарагуль.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

добыча нефти, нефть, газпром, татнефть