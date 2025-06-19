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В "Эн+" раскрыли объем инвестпрограммы до 2050 года - 19.06.2025, ПРАЙМ
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В "Эн+" раскрыли объем инвестпрограммы до 2050 года
В "Эн+" раскрыли объем инвестпрограммы до 2050 года - 19.06.2025, ПРАЙМ
В "Эн+" раскрыли объем инвестпрограммы до 2050 года
Долгосрочная инвестпрограмма "Эн+" составит 2,3 триллиона рублей, она запланирована до 2050 года, сообщил первый заместитель гендиректора компании Эльдар... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T21:00+0300
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пмэф-2025
эн+ груп
инвестиции
программа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн- ПРАЙМ. Долгосрочная инвестпрограмма "Эн+" составит 2,3 триллиона рублей, она запланирована до 2050 года, сообщил первый заместитель гендиректора компании Эльдар Муслимов в ходе ПМЭФ."Несмотря на текущую макроэкономическую ситуацию, в особенности в части ключевой ставки, мы продолжаем привлекать инвестиции, продолжаем инвестировать, продолжаем все наши начатые проекты. Более того, в нашей долгосрочной стратегии мы планируем потратить порядка 2,3 триллиона рублей на новые проекты. Основная часть инвестиций, конечно же, приходится на гидрогенерацию. В зону наших интересов входит Мокский гидроузел, Тальмамская ГЭС и Крапивинская ГЭС", - сказал он в ходе сессии "Инвестиции в электроэнергетике на горизонте до 2050 года". Позднее Муслимов рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что эти инвестиции заложены до 2050 года. "У нас много инвестиций предусмотрено по экомодернизации алюминиевых заводов. У нас большая нагрузка идет по второму этапу проекта "Чистый воздух" в рамках экологических требований для перевода угольных котельных на более современные методы. Поэтому инвестпрограмма у нас действительно солидная", - добавил он. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале"). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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эн+ груп, инвестиции, программа
ПМЭФ-2025, Эн+ Груп, инвестиции, программа
21:00 19.06.2025 (обновлено: 21:01 19.06.2025)
 
В "Эн+" раскрыли объем инвестпрограммы до 2050 года

Муслимов: инвестпрограмма "Эн+" до 2050 года составит 2,3 трлн рублей

© Tadviser"Эн+ Груп"
Эн+ Груп
© Tadviser
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн- ПРАЙМ. Долгосрочная инвестпрограмма "Эн+" составит 2,3 триллиона рублей, она запланирована до 2050 года, сообщил первый заместитель гендиректора компании Эльдар Муслимов в ходе ПМЭФ.
"Несмотря на текущую макроэкономическую ситуацию, в особенности в части ключевой ставки, мы продолжаем привлекать инвестиции, продолжаем инвестировать, продолжаем все наши начатые проекты. Более того, в нашей долгосрочной стратегии мы планируем потратить порядка 2,3 триллиона рублей на новые проекты. Основная часть инвестиций, конечно же, приходится на гидрогенерацию. В зону наших интересов входит Мокский гидроузел, Тальмамская ГЭС и Крапивинская ГЭС", - сказал он в ходе сессии "Инвестиции в электроэнергетике на горизонте до 2050 года".
Позднее Муслимов рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что эти инвестиции заложены до 2050 года. "У нас много инвестиций предусмотрено по экомодернизации алюминиевых заводов. У нас большая нагрузка идет по второму этапу проекта "Чистый воздух" в рамках экологических требований для перевода угольных котельных на более современные методы. Поэтому инвестпрограмма у нас действительно солидная", - добавил он.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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