https://1prime.ru/20250619/evrosoyuz-858662531.html

"Это удар": Запад пришел в ужас от решения ЕС по российской энергетике

"Это удар": Запад пришел в ужас от решения ЕС по российской энергетике - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Это удар": Запад пришел в ужас от решения ЕС по российской энергетике

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что планы Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов нанесут ущерб экономике... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:01+0300

2025-06-19T12:01+0300

2025-06-19T12:01+0300

энергетика

запад

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нефть

газ

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что планы Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов нанесут ущерб экономике Евросоюза."Это удар по экономике ЕС", — написал он в публикации в соцсети Х.Во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон представил предложения ЕК о полном отказе от российского топлива, включая природный газ и нефть, к концу 2027 года. Предполагается запрет на заключение новых контрактов на поставку вступит в силу уже с конца 2025 года.В свою очередь, Венгрия и Словакия в июне наложили вето на план Еврокомиссии по отказу от российской энергии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что Брюссель несмотря ни на что намерен реализовать инициативу, поскольку он, по его мнению, давно подчинился Киеву.Ранее российские власти заявляли о серьезной ошибке Запада, отказавшегося от закупок российских углеводородов, предрекая новую, более сильную зависимость от высоких цен и неизбежное продолжение закупок российской нефти и газа через посредников.

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запад, ес, россия, нефть, газ