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Индонезия будет искать альтернативные способы платежей для россиян на Бали - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Индонезия будет искать альтернативные способы платежей для россиян на Бали
Индонезия будет искать альтернативные способы платежей для россиян на Бали - 19.06.2025, ПРАЙМ
Индонезия будет искать альтернативные способы платежей для россиян на Бали
Индонезия будет работать в рамках БРИКС ради поиска альтернативных способов платежей для россиян, постоянно проживающих на острове Бали, заявил Аниндья Новьян... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:20+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Индонезия будет работать в рамках БРИКС ради поиска альтернативных способов платежей для россиян, постоянно проживающих на острове Бали, заявил Аниндья Новьян Бакри, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Индонезии на ПМЭФ-2025. "Учитывая, что мы страна развивающаяся и молодая, мы думаем о цифровой инфраструктуре, которую можно масштабировать и расширить в будущем. Конечно, многие слышали об острове Бали. По-моему, 250 тысяч россиян проживают постоянно на острове Бали. То, чтобы они могли расплачиваться с помощью QR-кодов или, может быть, использовать какие-то традиционные и нетрадиционные валюты между странами БРИКС, - это очень важное направление работы", - отметил Бакри в рамках сессии "Перспективы укрепления делового партнерства БРИКС в новом формате". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бали, индонезия, россия, россияне, финансы, оплата
ПМЭФ-2025, Бали, ИНДОНЕЗИЯ, РОССИЯ, россияне, Финансы, оплата
12:20 19.06.2025
 
Индонезия будет искать альтернативные способы платежей для россиян на Бали

Индонезия в рамках БРИКС будет искать альтернативные способы платежей для россиян

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк#Отдых на Бали
#Отдых на Бали - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Индонезия будет работать в рамках БРИКС ради поиска альтернативных способов платежей для россиян, постоянно проживающих на острове Бали, заявил Аниндья Новьян Бакри, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Индонезии на ПМЭФ-2025.
"Учитывая, что мы страна развивающаяся и молодая, мы думаем о цифровой инфраструктуре, которую можно масштабировать и расширить в будущем. Конечно, многие слышали об острове Бали. По-моему, 250 тысяч россиян проживают постоянно на острове Бали. То, чтобы они могли расплачиваться с помощью QR-кодов или, может быть, использовать какие-то традиционные и нетрадиционные валюты между странами БРИКС, - это очень важное направление работы", - отметил Бакри в рамках сессии "Перспективы укрепления делового партнерства БРИКС в новом формате".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами
Вчера, 10:50
 
ПМЭФ-2025БалиИНДОНЕЗИЯРОССИЯроссиянеФинансыоплата
 
 
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