https://1prime.ru/20250619/indoneziya-858663522.html

Индонезия будет искать альтернативные способы платежей для россиян на Бали

Индонезия будет искать альтернативные способы платежей для россиян на Бали - 19.06.2025, ПРАЙМ

Индонезия будет искать альтернативные способы платежей для россиян на Бали

Индонезия будет работать в рамках БРИКС ради поиска альтернативных способов платежей для россиян, постоянно проживающих на острове Бали, заявил Аниндья Новьян... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:20+0300

2025-06-19T12:20+0300

2025-06-19T12:20+0300

пмэф-2025

бали

индонезия

россия

россияне

финансы

оплата

https://cdnn.1prime.ru/img/82702/41/827024195_0:278:3147:2048_1920x0_80_0_0_b481e3f91e877e9eef126824683e68a3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Индонезия будет работать в рамках БРИКС ради поиска альтернативных способов платежей для россиян, постоянно проживающих на острове Бали, заявил Аниндья Новьян Бакри, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Индонезии на ПМЭФ-2025. "Учитывая, что мы страна развивающаяся и молодая, мы думаем о цифровой инфраструктуре, которую можно масштабировать и расширить в будущем. Конечно, многие слышали об острове Бали. По-моему, 250 тысяч россиян проживают постоянно на острове Бали. То, чтобы они могли расплачиваться с помощью QR-кодов или, может быть, использовать какие-то традиционные и нетрадиционные валюты между странами БРИКС, - это очень важное направление работы", - отметил Бакри в рамках сессии "Перспективы укрепления делового партнерства БРИКС в новом формате". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/indoneziya-858608814.html

бали

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бали, индонезия, россия, россияне, финансы, оплата