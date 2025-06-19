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В Колумбии приостановили действие указа о проведении референдума
В Колумбии приостановили действие указа о проведении референдума - 19.06.2025, ПРАЙМ
В Колумбии приостановили действие указа о проведении референдума
Государственный совет Колумбии приостановил действие указа президента страны Густаво Петро о проведении общенационального референдума по трудовой реформе в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:27+0300
2025-06-19T00:27+0300
2025-06-19T00:27+0300
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МЕХИКО, 19 июн - ПРАЙМ. Государственный совет Колумбии приостановил действие указа президента страны Густаво Петро о проведении общенационального референдума по трудовой реформе в связи с отсутствием согласия сената.
"Секция Пятая приняла к рассмотрению иск, в котором оспаривается конституционность Указа 0639 от 2025 года ... и постановила приостановить его юридическое действие", - говорится в заявлении на сайте государственного совета Колумбии.
Члены госсовета - верховного суда по административным спорам и высшего консультативного органа правительства - сослались на то, что документ, касающийся проведения плебисцита, был издан без обязательного положительного заключения сената, что нарушает статью 104 Конституции Колумбии.
Президент Колумбии Петро 12 июня подписал указ о проведении референдума по трудовой реформе, несмотря на ранее заявленные намерения вернуться к обсуждению законопроекта в конгрессе. Глава государства сообщил, что документ направлен на рассмотрение в Конституционный суд.
Инициатива президента предусматривает реформирование трудового законодательства и расширение системы пенсионного обеспечения, в том числе для самозанятых и безработных. Ранее парламент дважды отклонял проект реформы, после чего Петро предложил вынести его положения на всенародное голосование.
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общество , мировая экономика, колумбия, конституционный суд
Экономика, Общество , Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, Конституционный суд
В Колумбии приостановили действие указа о проведении референдума
Госсовет Колумбии приостановил действие указа о проведении референдума по трудовой реформе
МЕХИКО, 19 июн - ПРАЙМ. Государственный совет Колумбии приостановил действие указа президента страны Густаво Петро о проведении общенационального референдума по трудовой реформе в связи с отсутствием согласия сената.
"Секция Пятая приняла к рассмотрению иск, в котором оспаривается конституционность Указа 0639 от 2025 года ... и постановила приостановить его юридическое действие", - говорится в заявлении на сайте государственного совета Колумбии.
Члены госсовета - верховного суда по административным спорам и высшего консультативного органа правительства - сослались на то, что документ, касающийся проведения плебисцита, был издан без обязательного положительного заключения сената, что нарушает статью 104 Конституции Колумбии.
Президент Колумбии Петро 12 июня подписал указ о проведении референдума по трудовой реформе, несмотря на ранее заявленные намерения вернуться к обсуждению законопроекта в конгрессе. Глава государства сообщил, что документ направлен на рассмотрение в Конституционный суд.
Инициатива президента предусматривает реформирование трудового законодательства и расширение системы пенсионного обеспечения, в том числе для самозанятых и безработных. Ранее парламент дважды отклонял проект реформы, после чего Петро предложил вынести его положения на всенародное голосование.