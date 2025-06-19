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"Законная цель": в Литве выдвинули коварный план против России - 19.06.2025, ПРАЙМ
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"Законная цель": в Литве выдвинули коварный план против России
"Законная цель": в Литве выдвинули коварный план против России - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Законная цель": в Литве выдвинули коварный план против России
Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем посте в соцсети X призвал Украину наносить удары по российским нефтяным объектам. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:45+0300
2025-06-19T08:45+0300
политика
литва
украина
россия
нефть
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем посте в соцсети X призвал Украину наносить удары по российским нефтяным объектам.В своей публикации он прикрепил карту с обозначением крупнейших нефтяных объектов Ирана и отметил, что израильские атаки направлены на сокращение добычи нефти, которая является для Ирана источником твердой валюты."Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель", — написал Ландсбергис.Между тем, издание Financial Times сообщало, что США призвали Украину воздержаться от ударов по российским объектам ТЭК, опасаясь роста мировых цен на энергоресурсы.
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литва, украина, россия, нефть
Политика, ЛИТВА, УКРАИНА, РОССИЯ, Нефть
08:45 19.06.2025
 
"Законная цель": в Литве выдвинули коварный план против России

Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис: Украина должна атаковать российские нефтяные объекты

© fotolia.com / Isabel Engelmann%Флаг Литвы
%Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© fotolia.com / Isabel Engelmann
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем посте в соцсети X призвал Украину наносить удары по российским нефтяным объектам.
В своей публикации он прикрепил карту с обозначением крупнейших нефтяных объектов Ирана и отметил, что израильские атаки направлены на сокращение добычи нефти, которая является для Ирана источником твердой валюты.

"Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель", — написал Ландсбергис.
Между тем, издание Financial Times сообщало, что США призвали Украину воздержаться от ударов по российским объектам ТЭК, опасаясь роста мировых цен на энергоресурсы.
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