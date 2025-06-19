https://1prime.ru/20250619/litva-858649543.html

"Законная цель": в Литве выдвинули коварный план против России

"Законная цель": в Литве выдвинули коварный план против России - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Законная цель": в Литве выдвинули коварный план против России

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем посте в соцсети X призвал Украину наносить удары по российским нефтяным объектам. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T08:45+0300

2025-06-19T08:45+0300

2025-06-19T08:45+0300

политика

литва

украина

россия

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем посте в соцсети X призвал Украину наносить удары по российским нефтяным объектам.В своей публикации он прикрепил карту с обозначением крупнейших нефтяных объектов Ирана и отметил, что израильские атаки направлены на сокращение добычи нефти, которая является для Ирана источником твердой валюты."Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель", — написал Ландсбергис.Между тем, издание Financial Times сообщало, что США призвали Украину воздержаться от ударов по российским объектам ТЭК, опасаясь роста мировых цен на энергоресурсы.

https://1prime.ru/20250618/nato-858608496.html

литва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

литва, украина, россия, нефть