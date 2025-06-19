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ЕС невыгодно снижение потолка цен на нефть РФ до 45 долларов, заявил Новак

ЕС невыгодно снижение потолка цен на нефть РФ до 45 долларов, заявил Новак - 19.06.2025, ПРАЙМ

ЕС невыгодно снижение потолка цен на нефть РФ до 45 долларов, заявил Новак

Обсуждаемое Евросоюзом снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель невыгодно им самим, это лишь желание насолить России, заявил... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T08:14+0300

2025-06-19T08:14+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Обсуждаемое Евросоюзом снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель невыгодно им самим, это лишь желание насолить России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Бизнес FM". "Все введения потолков цен, которые уже действуют на протяжении более чем двух лет, никак не влияют на обеспечение поставок российских экспортных ресурсов. Да, это накладывает определенные изменения логистической инфраструктуры и так далее, но в целом наши объемы по производству и экспорту не изменились", – отметил Новак. Теперь Россия поставляет в дружественные юрисдикции больше, чем ранее, но это связано не с потолком цен, а с введенными санкциями против страны со стороны Евросоюза, США, других недружественных стран, добавил он. "Поэтому я думаю, что все эти установки — это лишь желание нам насолить. И даже, мне кажется, Евросоюзу невыгодно снижать цены, условно, до 45 долларов", – указал вице-премьер. Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, нефть, ес, александр новак