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Нефть дорожает после выхода новостей о сокращении ее запасов в США

Нефть дорожает после выхода новостей о сокращении ее запасов в США - 19.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает после выхода новостей о сокращении ее запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром растут, динамику могли поддержать новости о значительном сокращении объема запасов данного энергетического ресурса в США,... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T09:00+0300

2025-06-19T09:00+0300

2025-06-19T09:00+0300

энергетика

нефть

рынок

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут, динамику могли поддержать новости о значительном сокращении объема запасов данного энергетического ресурса в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,12% - до 76,79 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 73,69 доллара. Запасы нефти в США за неделю по 13 июня сократились на 11,5 миллиона баррелей, или на 2,7%, - до 420,9 миллиона баррелей, сообщило в среду управление энергетической информации минэнерго страны. Аналитики при этом ожидали снижения показателя лишь на 2,3 миллиона баррелей. В центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке. Расширение конфликта может привести к перебоям поставок нефти в регионе, что в свою очередь поддержит рост нефтяных котировок.

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нефть, рынок