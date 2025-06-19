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Нефть дорожает после выхода новостей о сокращении ее запасов в США - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает после выхода новостей о сокращении ее запасов в США
Нефть дорожает после выхода новостей о сокращении ее запасов в США - 19.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает после выхода новостей о сокращении ее запасов в США
Мировые цены на нефть в четверг утром растут, динамику могли поддержать новости о значительном сокращении объема запасов данного энергетического ресурса в США,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:00+0300
2025-06-19T09:00+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут, динамику могли поддержать новости о значительном сокращении объема запасов данного энергетического ресурса в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,12% - до 76,79 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 73,69 доллара. Запасы нефти в США за неделю по 13 июня сократились на 11,5 миллиона баррелей, или на 2,7%, - до 420,9 миллиона баррелей, сообщило в среду управление энергетической информации минэнерго страны. Аналитики при этом ожидали снижения показателя лишь на 2,3 миллиона баррелей. В центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке. Расширение конфликта может привести к перебоям поставок нефти в регионе, что в свою очередь поддержит рост нефтяных котировок.
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нефть, рынок
Энергетика, Нефть, Рынок
09:00 19.06.2025
 
Нефть дорожает после выхода новостей о сокращении ее запасов в США

Цены на нефть растут в четверг после новостей о значительном сокращении сырья в США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут, динамику могли поддержать новости о значительном сокращении объема запасов данного энергетического ресурса в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,12% - до 76,79 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 73,69 доллара.
Запасы нефти в США за неделю по 13 июня сократились на 11,5 миллиона баррелей, или на 2,7%, - до 420,9 миллиона баррелей, сообщило в среду управление энергетической информации минэнерго страны. Аналитики при этом ожидали снижения показателя лишь на 2,3 миллиона баррелей.
В центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке. Расширение конфликта может привести к перебоям поставок нефти в регионе, что в свою очередь поддержит рост нефтяных котировок.
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