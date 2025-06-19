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Цены на нефть растут в четверг в пределах 1,5% на ряде факторов - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цены на нефть растут в четверг в пределах 1,5% на ряде факторов
Цены на нефть растут в четверг в пределах 1,5% на ряде факторов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут в четверг в пределах 1,5% на ряде факторов
Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются почти на 1,5% на фоне сохранения неопределенности на Ближнем Востоке и на статистике США о падении запасов... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:06+0300
2025-06-19T15:06+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются почти на 1,5% на фоне сохранения неопределенности на Ближнем Востоке и на статистике США о падении запасов этого вида сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.59 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,4% - до 77,77 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,41%, до 74,54 доллара. Инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Опасения нефтяных трейдеров связаны не только с перспективами добычи и поставок на рынок нефти Ирана, но и с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Ранее в четверг в Иране заявили о наличии опции закрыть Ормузский пролив в ответ на нападение на страну. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 13 июня упали на 11,5 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение только на 2,3 миллиона.
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нефть, рынок
Энергетика, Нефть, Рынок
15:06 19.06.2025
 
Цены на нефть растут в четверг в пределах 1,5% на ряде факторов

Нефть дорожает в четверг на фоне неопределенности на Ближнем Востоке и других факторах

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются почти на 1,5% на фоне сохранения неопределенности на Ближнем Востоке и на статистике США о падении запасов этого вида сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.59 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,4% - до 77,77 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,41%, до 74,54 доллара.
Инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Опасения нефтяных трейдеров связаны не только с перспективами добычи и поставок на рынок нефти Ирана, но и с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Ранее в четверг в Иране заявили о наличии опции закрыть Ормузский пролив в ответ на нападение на страну.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 13 июня упали на 11,5 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение только на 2,3 миллиона.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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ЭнергетикаНефтьРынок
 
 
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