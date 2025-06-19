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ОПЕК прокомментировал вероятность появления пика спроса на нефть

ОПЕК прокомментировал вероятность появления пика спроса на нефть - 19.06.2025, ПРАЙМ

ОПЕК прокомментировал вероятность появления пика спроса на нефть

ОПЕК не видит пика спроса на нефть, даже к 2050 году, заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс во время выступления на Петербургском международном энергетическом... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:47+0300

2025-06-19T15:47+0300

2025-06-19T15:47+0300

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опек

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн -ПРАЙМ. ОПЕК не видит пика спроса на нефть, даже к 2050 году, заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс во время выступления на Петербургском международном энергетическом форуме. "Мы не видим, что будет пик, вообще нет, и к 2050 году пика тоже не будет", – сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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опек, хайсам аль-гайс, нефть