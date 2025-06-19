https://1prime.ru/20250619/neft-858676761.html
FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана
FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана - 19.06.2025, ПРАЙМ
FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана
Стоимость транспортировки нефти через Ормузский пролив выросла более чем вдвое с начала ударов Израиля по Ирану, говорится в материале газеты Financial Times. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:58+0300
2025-06-19T15:58+0300
2025-06-19T16:01+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Стоимость транспортировки нефти через Ормузский пролив выросла более чем вдвое с начала ударов Израиля по Ирану, говорится в материале газеты Financial Times.По данным аналитиков из компании Clarksons Research, стоимость фрахта транспортного средства, способного перевезти до двух миллионов баррелей, за последнее время увеличилась примерно в 2,38 раза — с 19 998 до 47 609 долларов к 18 июня.В издании также заметили, что стоимость фрахта большого танкера дальнего плавания класса LR2 для перевозки нефтепродуктов из стран Персидского залива в Китай выросла за семь дней с 21 тысячи долларов до 51,9 тысяч долларов.
https://1prime.ru/20250615/iran-858499710.html
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_9b6e9da449dcc0fead87c334f483ac4a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ормузский пролив
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив
FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана
FT: ставки на транспортировку нефти через Ормузский пролив выросли в 2,38 раза
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
Стоимость транспортировки нефти через Ормузский пролив выросла более чем вдвое с начала ударов Израиля по Ирану, говорится
в материале газеты Financial Times.
По данным аналитиков из компании Clarksons Research, стоимость фрахта транспортного средства, способного перевезти до двух миллионов баррелей, за последнее время увеличилась примерно в 2,38 раза — с 19 998 до 47 609 долларов к 18 июня.
В издании также заметили, что стоимость фрахта большого танкера дальнего плавания класса LR2 для перевозки нефтепродуктов из стран Персидского залива в Китай выросла за семь дней с 21 тысячи долларов до 51,9 тысяч долларов.
СМИ: Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив