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FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана - 19.06.2025, ПРАЙМ
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FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана
FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана - 19.06.2025, ПРАЙМ
FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана
Стоимость транспортировки нефти через Ормузский пролив выросла более чем вдвое с начала ударов Израиля по Ирану, говорится в материале газеты Financial Times. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:58+0300
2025-06-19T16:01+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Стоимость транспортировки нефти через Ормузский пролив выросла более чем вдвое с начала ударов Израиля по Ирану, говорится в материале газеты Financial Times.По данным аналитиков из компании Clarksons Research, стоимость фрахта транспортного средства, способного перевезти до двух миллионов баррелей, за последнее время увеличилась примерно в 2,38 раза — с 19 998 до 47 609 долларов к 18 июня.В издании также заметили, что стоимость фрахта большого танкера дальнего плавания класса LR2 для перевозки нефтепродуктов из стран Персидского залива в Китай выросла за семь дней с 21 тысячи долларов до 51,9 тысяч долларов.
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нефть, ормузский пролив
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив
15:58 19.06.2025 (обновлено: 16:01 19.06.2025)
 
FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана

FT: ставки на транспортировку нефти через Ормузский пролив выросли в 2,38 раза

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Стоимость транспортировки нефти через Ормузский пролив выросла более чем вдвое с начала ударов Израиля по Ирану, говорится в материале газеты Financial Times.
По данным аналитиков из компании Clarksons Research, стоимость фрахта транспортного средства, способного перевезти до двух миллионов баррелей, за последнее время увеличилась примерно в 2,38 раза — с 19 998 до 47 609 долларов к 18 июня.
В издании также заметили, что стоимость фрахта большого танкера дальнего плавания класса LR2 для перевозки нефтепродуктов из стран Персидского залива в Китай выросла за семь дней с 21 тысячи долларов до 51,9 тысяч долларов.
Добыча нефти
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ЭнергетикаНефтьОрмузский пролив
 
 
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