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FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана

FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана - 19.06.2025, ПРАЙМ

FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана

Стоимость транспортировки нефти через Ормузский пролив выросла более чем вдвое с начала ударов Израиля по Ирану, говорится в материале газеты Financial Times. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:58+0300

2025-06-19T15:58+0300

2025-06-19T16:01+0300

энергетика

нефть

ормузский пролив

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Стоимость транспортировки нефти через Ормузский пролив выросла более чем вдвое с начала ударов Израиля по Ирану, говорится в материале газеты Financial Times.По данным аналитиков из компании Clarksons Research, стоимость фрахта транспортного средства, способного перевезти до двух миллионов баррелей, за последнее время увеличилась примерно в 2,38 раза — с 19 998 до 47 609 долларов к 18 июня.В издании также заметили, что стоимость фрахта большого танкера дальнего плавания класса LR2 для перевозки нефтепродуктов из стран Персидского залива в Китай выросла за семь дней с 21 тысячи долларов до 51,9 тысяч долларов.

https://1prime.ru/20250615/iran-858499710.html

ормузский пролив

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нефть, ормузский пролив