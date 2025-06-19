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"Газпром нефть" расширит сотрудничество с Татарстаном в области нефтеотдачи
"Газпром нефть" расширит сотрудничество с Татарстаном в области нефтеотдачи - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" расширит сотрудничество с Татарстаном в области нефтеотдачи
"Газпром нефть" и Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о создании новых химических реагентов для повышения... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T17:12+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о создании новых химических реагентов для повышения нефтеотдачи, сообщила компания. "Газпром нефть" и Республика Татарстан заключили соглашение о создании новых химических реагентов для повышения нефтеотдачи. На Петербургском международном экономическом форуме документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и Глава Республики Рустам Минниханов", - говорится в сообщении. Партнеры займутся реализацией научно-технических и производственных проектов, связанных с разработкой новых реагентов для увеличения эффективности добычи, жидкостей для бурения и гидроразрыва пласта, а также составов для нефтепромысловой химии. Организовать и запустить выпуск новых материалов планируется на территории Татарстана, отмечается в сообщении. Проект позволит сформировать полную научно-производственную цепочку, которая охватит все этапы создания инновационной малотоннажной нефтехимии – от исследований, разработки и тестирования веществ до изготовления и поставок готовой продукции. На одном из этапов будет интегрирована инновационная платформа для ускоренного проектирования химических продуктов для нефтедобычи с использованием искусственного интеллекта и методов хеминформатики. Ее использование поможет сократить срок разработки химических реагентов с 3-4 лет до 3-6 месяцев, добавила компания. "Для всей отрасли важно иметь устойчивую базу поставок химических реагентов, которые отвечают требованиям современного нефтегазового производства. На горизонте до 2036 года инновационные методы увеличения нефтеотдачи позволят вовлечь в разработку сотни миллионов тонн трудноизвлекаемых запасов. Соглашение с Республикой Татарстан продолжает нашу многолетнюю работу с регионом и открывает возможности для совместной разработки и дальнейшего тиражирования новых компонентов для нефтедобычи в масштабах страны", - приводятся в сообщении слова Дюкова. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Газпром, ТАТАРСТАН, Нефть
"Газпром нефть" расширит сотрудничество с Татарстаном в области нефтеотдачи
"Газпром нефть": компания заключила соглашение с Татарстаном о развитии нефтеотдачи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о создании новых химических реагентов для повышения нефтеотдачи, сообщила компания.
"Газпром нефть" и Республика Татарстан заключили соглашение о создании новых химических реагентов для повышения нефтеотдачи. На Петербургском международном экономическом форуме документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и Глава Республики Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.
Партнеры займутся реализацией научно-технических и производственных проектов, связанных с разработкой новых реагентов для увеличения эффективности добычи, жидкостей для бурения и гидроразрыва пласта, а также составов для нефтепромысловой химии. Организовать и запустить выпуск новых материалов планируется на территории Татарстана, отмечается в сообщении.
Проект позволит сформировать полную научно-производственную цепочку, которая охватит все этапы создания инновационной малотоннажной нефтехимии – от исследований, разработки и тестирования веществ до изготовления и поставок готовой продукции. На одном из этапов будет интегрирована инновационная платформа для ускоренного проектирования химических продуктов для нефтедобычи с использованием искусственного интеллекта и методов хеминформатики. Ее использование поможет сократить срок разработки химических реагентов с 3-4 лет до 3-6 месяцев, добавила компания.
"Для всей отрасли важно иметь устойчивую базу поставок химических реагентов, которые отвечают требованиям современного нефтегазового производства. На горизонте до 2036 года инновационные методы увеличения нефтеотдачи позволят вовлечь в разработку сотни миллионов тонн трудноизвлекаемых запасов. Соглашение с Республикой Татарстан продолжает нашу многолетнюю работу с регионом и открывает возможности для совместной разработки и дальнейшего тиражирования новых компонентов для нефтедобычи в масштабах страны", - приводятся в сообщении слова Дюкова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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