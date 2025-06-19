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Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, заявил Новак - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, заявил Новак
Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, заявил Новак - 19.06.2025, ПРАЙМ
Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, заявил Новак
Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, санкции наносят вред всему мировому энергобалансу, долгосрочным инвестициям, заявил вице-премьер РФ... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T07:54+0300
2025-06-19T07:54+0300
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александр новак
нефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, санкции наносят вред всему мировому энергобалансу, долгосрочным инвестициям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ. "Россия - крупный игрок на энергетическом рынке, и мы будем обеспечивать рынок энергетическими ресурсами, в первую очередь внутренний рынок и экспорт. Без российской нефти рынок будет, на мой взгляд, не сбалансирован, и это не только моя оценка, это оценка многих экспертов, поэтому санкции наносят вред мировому энергетическому балансу, долгосрочным инвестициям, которые необходимо вкладывать для обеспечения растущего потребления энергии в мире", - сказал он в интервью изданию "Бизнес FM". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак, нефть
ПМЭФ-2025, Александр Новак, Нефть
07:54 19.06.2025
 
Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, заявил Новак

Новак: санкции против России наносят вред всему мировому энергобалансу

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, санкции наносят вред всему мировому энергобалансу, долгосрочным инвестициям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.
"Россия - крупный игрок на энергетическом рынке, и мы будем обеспечивать рынок энергетическими ресурсами, в первую очередь внутренний рынок и экспорт. Без российской нефти рынок будет, на мой взгляд, не сбалансирован, и это не только моя оценка, это оценка многих экспертов, поэтому санкции наносят вред мировому энергетическому балансу, долгосрочным инвестициям, которые необходимо вкладывать для обеспечения растущего потребления энергии в мире", - сказал он в интервью изданию "Бизнес FM".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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