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Новак: ЕС не дал проиграть России от остановки транзита газа через Украину

Новак: ЕС не дал проиграть России от остановки транзита газа через Украину - 19.06.2025, ПРАЙМ

Новак: ЕС не дал проиграть России от остановки транзита газа через Украину

Остановка транзита газа РФ через Украину в первую очередь негативно влияет на европейских покупателей, при этом Россия не проиграла из-за этого, а за счет роста | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T23:17+0300

2025-06-19T23:17+0300

2025-06-19T23:23+0300

пмэф-2025

александр новак

транзит газа через украину

поставки спг

европа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Остановка транзита газа РФ через Украину в первую очередь негативно влияет на европейских покупателей, при этом Россия не проиграла из-за этого, а за счет роста поставок СПГ в Европу сохранила объемы экспорта газа, заявил вице-премьер Александр Новак."Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года", - ответил он на вопрос о том, кто выиграл, а кто проиграл от прекращения экспорта российского газа через территорию Украины в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" в рамках ПМЭФ."В первую очередь, конечно, платят потребители европейские, где растут цены в результате покупки более дорогого газа, растут цены на электроэнергию, на выработку тепла, на производство продукции из газа, это газохимия", - добавил Новак.По его словам, основные российские поставки сейчас идут в Европу через "Турецкий поток", а также основной вектор - это поставки в Среднюю Азию и в Азиатско-Тихоокеанский регион.При этом Новак отметил, что Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке "Северного потока 2"."Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре", - ответил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" на вопрос о будущем газопровода "Северный поток 2"."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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александр новак, транзит газа через украину, поставки спг, европа