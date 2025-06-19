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Орбан призвал выработать ответ на планы Брюсселя по энергоносителям
Орбан призвал выработать ответ на планы Брюсселя по энергоносителям - 19.06.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал выработать ответ на планы Брюсселя по энергоносителям
Венгрии необходимо выработать ответ на безответственные планы Брюсселя по запрету на покупку российских энергоносителей, заявил венгерский премьер-министр... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T01:13+0300
2025-06-19T01:13+0300
2025-06-19T01:13+0300
энергетика
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БУДАПЕШТ, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрии необходимо выработать ответ на безответственные планы Брюсселя по запрету на покупку российских энергоносителей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза.
По его словам, ЕС "крайне безответственно запрещать себе дешевые российские энергоносители" в ситуации конфликта на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на рынках нефти и газа, и "ошибочных антироссийских санкций", тоже вызвавших рост расходов на энергию в европейских странах.
"С точки зрения европейской промышленности, европейских компаний и европейских семей, у нас нет никаких оснований отгораживать себя от возможности дешевого энергоснабжения. Правда в том, что у брюссельских бюрократов есть только одна причина: они хотят продолжать войну на Украине. Ранее на этой неделе мы уже один раз нажали на ручной тормоз в Брюсселе. Но сегодня брюссельские бюрократы не сдаются и придумывают новые планы. Нам надо выработать соответствующие контрмеры", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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нефть, газ, венгрия, брюссель, рф, виктор орбан, петер сийярто, ек, ес, facebook
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, Брюссель, РФ, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕК, ЕС, Facebook
Орбан призвал выработать ответ на планы Брюсселя по энергоносителям
Орбан призвал выработать ответ на планы Брюсселя по запрету на покупку энергоносителей
БУДАПЕШТ, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрии необходимо выработать ответ на безответственные планы Брюсселя по запрету на покупку российских энергоносителей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза.
По его словам, ЕС "крайне безответственно запрещать себе дешевые российские энергоносители" в ситуации конфликта на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на рынках нефти и газа, и "ошибочных антироссийских санкций", тоже вызвавших рост расходов на энергию в европейских странах.
"С точки зрения европейской промышленности, европейских компаний и европейских семей, у нас нет никаких оснований отгораживать себя от возможности дешевого энергоснабжения. Правда в том, что у брюссельских бюрократов есть только одна причина: они хотят продолжать войну на Украине. Ранее на этой неделе мы уже один раз нажали на ручной тормоз в Брюсселе. Но сегодня брюссельские бюрократы не сдаются и придумывают новые планы. Нам надо выработать соответствующие контрмеры", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.