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Орбан призвал выработать ответ на планы Брюсселя по энергоносителям

Орбан призвал выработать ответ на планы Брюсселя по энергоносителям - 19.06.2025, ПРАЙМ

Орбан призвал выработать ответ на планы Брюсселя по энергоносителям

Венгрии необходимо выработать ответ на безответственные планы Брюсселя по запрету на покупку российских энергоносителей, заявил венгерский премьер-министр... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T01:13+0300

2025-06-19T01:13+0300

2025-06-19T01:13+0300

энергетика

нефть

газ

венгрия

брюссель

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виктор орбан

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрии необходимо выработать ответ на безответственные планы Брюсселя по запрету на покупку российских энергоносителей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза. По его словам, ЕС "крайне безответственно запрещать себе дешевые российские энергоносители" в ситуации конфликта на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на рынках нефти и газа, и "ошибочных антироссийских санкций", тоже вызвавших рост расходов на энергию в европейских странах. "С точки зрения европейской промышленности, европейских компаний и европейских семей, у нас нет никаких оснований отгораживать себя от возможности дешевого энергоснабжения. Правда в том, что у брюссельских бюрократов есть только одна причина: они хотят продолжать войну на Украине. Ранее на этой неделе мы уже один раз нажали на ручной тормоз в Брюсселе. Но сегодня брюссельские бюрократы не сдаются и придумывают новые планы. Нам надо выработать соответствующие контрмеры", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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нефть, газ, венгрия, брюссель, рф, виктор орбан, петер сийярто, ек, ес, facebook