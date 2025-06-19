https://1prime.ru/20250619/pakistan-858668632.html

Пакистан пригласил Россию на энергетический форум в 2026 году

Пакистан пригласил Россию на энергетический форум в 2026 году - 19.06.2025, ПРАЙМ

Пакистан пригласил Россию на энергетический форум в 2026 году

Министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик во время дискуссии на полях ПМЭФ пригласил российских коллег принять участие в энергетическом форуме,... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:56+0300

2025-06-19T13:56+0300

2025-06-19T13:56+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик во время дискуссии на полях ПМЭФ пригласил российских коллег принять участие в энергетическом форуме, запланированном в исламской республике в начале следующего года. "Мы будем проводить энергетический форум в начале следующего года в Пакистане. Я приглашаю (российских - ред.) коллег принять участие в нем... У нас такая прекрасная погода, что вам не придется упаковывать тяжелые чемоданы с теплыми вещами. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на этом форуме, вы очень много интересного узнаете", - заявил Али Перваиз. По словам министра, Пакистан представляет собой "страну невероятных, неразведанных подземных богатств", а его географическое расположение открывает большие возможности для развития горнодобывающей промышленности. В среду министерство энергетики РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев и Мухаммад Али Перваиз Малик на встрече в рамках ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере и гидроэнергетике. Ключевой темой встречи стала подготовка к проведению 10-го заседания межправительственной комиссии. Также стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении энергетического партнерства между Россией и Пакистаном. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, пакистан, нефть