https://1prime.ru/20250619/prokuratura-858643304.html

Прокуратура потребовала освободить причалы в бухте Улисс во Владивостоке

Прокуратура потребовала освободить причалы в бухте Улисс во Владивостоке - 19.06.2025, ПРАЙМ

Прокуратура потребовала освободить причалы в бухте Улисс во Владивостоке

Прокуратура в судебном порядке добилась освобождения причалов и земельных участков в бухте Улисс во Владивостоке от незаконно размещенных маломерных судов,... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T03:53+0300

2025-06-19T03:53+0300

2025-06-19T03:53+0300

бизнес

экономика

россия

владивосток

приморье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858643304.jpg?1750294429

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - ПРАЙМ. Прокуратура в судебном порядке добилась освобождения причалов и земельных участков в бухте Улисс во Владивостоке от незаконно размещенных маломерных судов, сообщает прокуратура Приморья. "Прокуратура провела проверку соблюдения законности в районе бухты Улисс во Владивостоке. Выявлены факты незаконного размещения маломерных судов и других транспортных средств на земельных участках, находящихся в пользовании ООО "Посейдон", ООО "Улисс Марин" и ООО ПКФ "Сват Ко", а также отдельными физическими лицами", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, бесконтрольное использование территории бухты причиняет вред земельным участкам и акватории Японского моря. При этом владельцы не выполнили требование об освобождении территории до 1 мая 2025 года. "Прокуратура края обратилась в суд с иском об обязании освободить земельные участки от размещенных на них объектах - маломерных плавательных судов и иных транспортных средств в течение 3 рабочих дней с момента вынесения решения суда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Решение суда обращено к немедленному исполнению", - сообщает ведомство. Прокуратура также проконтролировала работу судебных приставов-исполнителей и поставила на контроль фактическое исполнение судебного акта и освобождение бухты Улисс. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что в бухте сейчас осталось около девяти транспортных средств, тогда как до недавнего времени было порядка 150. В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей". Сейчас в арбитраже рассматриваются иски Генпрокуратуры к ряду краевых структур и компаний, в том числе поставщику нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" о возвращении государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. В рамках обеспечительных мер по искам суд арестовал десятки спорных участков и зданий.

владивосток

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, приморье