https://1prime.ru/20250619/putin-858641069.html
Путин напомнил, что ДНР и ЛНР имели право отделиться от Украины
Путин напомнил, что ДНР и ЛНР имели право отделиться от Украины - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил, что ДНР и ЛНР имели право отделиться от Украины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика имели право... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T01:16+0300
2025-06-19T01:16+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика имели право отделиться от Украины.
"Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части. Это юго-восток Украины, Донецк и Луганск. Они приняли решение отделиться. Они имели на это право или нет? Строго говоря, в рамках международного права и устава ООН, они имели на это право", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
Президент напомнил о существовании соответствующей статьи, согласно которой народы, проживающие на этих территориях, имеют право на самоопределение.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Путин напомнил, что ДНР и ЛНР имели право отделиться от Украины
Путин: Донецкая Народная Республика и ЛНР имели право отделиться от Украины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика имели право отделиться от Украины.
"Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части. Это юго-восток Украины, Донецк и Луганск. Они приняли решение отделиться. Они имели на это право или нет? Строго говоря, в рамках международного права и устава ООН, они имели на это право", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
Президент напомнил о существовании соответствующей статьи, согласно которой народы, проживающие на этих территориях, имеют право на самоопределение.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.