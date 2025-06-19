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Путин напомнил, что ДНР и ЛНР имели право отделиться от Украины

Путин напомнил, что ДНР и ЛНР имели право отделиться от Украины - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин напомнил, что ДНР и ЛНР имели право отделиться от Украины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика имели право... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T01:16+0300

2025-06-19T01:16+0300

2025-06-19T01:16+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика имели право отделиться от Украины. "Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части. Это юго-восток Украины, Донецк и Луганск. Они приняли решение отделиться. Они имели на это право или нет? Строго говоря, в рамках международного права и устава ООН, они имели на это право", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Президент напомнил о существовании соответствующей статьи, согласно которой народы, проживающие на этих территориях, имеют право на самоопределение. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, общество , украина, донецк, владимир путин, оон