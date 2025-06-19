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РФПИ считает, что американские нефтегазовые компании вернутся в Россию - 19.06.2025, ПРАЙМ
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РФПИ считает, что американские нефтегазовые компании вернутся в Россию
РФПИ считает, что американские нефтегазовые компании вернутся в Россию - 19.06.2025, ПРАЙМ
РФПИ считает, что американские нефтегазовые компании вернутся в Россию
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает, что американские нефтегазовые компании будут одними из первых, кто вернется в российские проекты, переговоры... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T10:37+0300
2025-06-19T10:37+0300
экономика
нефть
россия
кирилл дмитриев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает, что американские нефтегазовые компании будут одними из первых, кто вернется в российские проекты, переговоры об этом уже ведутся, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы считаем, что с точки зрения американских компаний нефтегазовые компании будут одними из первых, кто вернутся назад, включая крупнейшие американские компании, которые заинтересованы в партнерстве в российскими компаниями по разработке нефтегазовых месторождений, в том числе в Арктике", - сказал Дмитриев, добавив, что дискуссии об этом уже "ведутся". Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, россия, кирилл дмитриев, владимир путин
Экономика, Нефть, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин
10:37 19.06.2025
 
РФПИ считает, что американские нефтегазовые компании вернутся в Россию

РФПИ: американские нефтегазовые компании будут первыми, кто вернется в Россию

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк* Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума "Сочи-2014"
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает, что американские нефтегазовые компании будут одними из первых, кто вернется в российские проекты, переговоры об этом уже ведутся, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы считаем, что с точки зрения американских компаний нефтегазовые компании будут одними из первых, кто вернутся назад, включая крупнейшие американские компании, которые заинтересованы в партнерстве в российскими компаниями по разработке нефтегазовых месторождений, в том числе в Арктике", - сказал Дмитриев, добавив, что дискуссии об этом уже "ведутся".
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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ЭкономикаНефтьРОССИЯКирилл ДмитриевВладимир Путин
 
 
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