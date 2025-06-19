https://1prime.ru/20250619/rosatom-858687228.html
"Росатом" назвал сумму инвестиций на строительство 38 блоков АЭС в России
"Росатом" назвал сумму инвестиций на строительство 38 блоков АЭС в России - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" назвал сумму инвестиций на строительство 38 блоков АЭС в России
"Росатому" потребуется около 17 триллионов рублей для строительства новых атомных энергоблоков в России, заявил первый заместитель генерального директора -... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T20:41+0300
2025-06-19T20:41+0300
2025-06-19T20:41+0300
пмэф-2025
росатом
аэс
строительство
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209973_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21cdc57d83248a4da4b607fb3874cced.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "Росатому" потребуется около 17 триллионов рублей для строительства новых атомных энергоблоков в России, заявил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров. "Росатому" к 2045 году предстоит нарастить долю атомной генерации в общем энергобалансе России до 25% с нынешних 20%, напомнил Комаров, выступая на сессии "Инвестиции в электроэнергетике на горизонте до 2050 года" Петербургского международного экономического форума. По его словам, для решения этой задачи предстоит построить в России 38 атомных энергоблоков различной мощности. "И это очень амбициозная задача, и денег на это надо будет достаточно большое количество... Нужно будет где-то около 17 (триллионов рублей) на реализацию этих всех задач", - сказал Комаров. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250616/rosatom-858518379.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209973_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb15e45a1cad33e6d305dd72d944d4d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росатом, аэс, строительство, инвестиции
ПМЭФ-2025, Росатом, АЭС, строительство, инвестиции
"Росатом" назвал сумму инвестиций на строительство 38 блоков АЭС в России
"Росатом": требуется около 17 трлн руб для строительства 38 блоков АЭС в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "Росатому" потребуется около 17 триллионов рублей для строительства новых атомных энергоблоков в России, заявил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров.
"Росатому" к 2045 году предстоит нарастить долю атомной генерации в общем энергобалансе России до 25% с нынешних 20%, напомнил Комаров, выступая на сессии "Инвестиции в электроэнергетике на горизонте до 2050 года" Петербургского международного экономического форума. По его словам, для решения этой задачи предстоит построить в России 38 атомных энергоблоков различной мощности.
"И это очень амбициозная задача, и денег на это надо будет достаточно большое количество... Нужно будет где-то около 17 (триллионов рублей) на реализацию этих всех задач", - сказал Комаров.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"Росатом" подтвердил сроки ввода в эксплуатацию АЭС в Казахстане