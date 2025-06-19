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"Росатом" назвал сумму инвестиций на строительство 38 блоков АЭС в России

"Росатом" назвал сумму инвестиций на строительство 38 блоков АЭС в России - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Росатом" назвал сумму инвестиций на строительство 38 блоков АЭС в России

"Росатому" потребуется около 17 триллионов рублей для строительства новых атомных энергоблоков в России, заявил первый заместитель генерального директора -... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T20:41+0300

2025-06-19T20:41+0300

2025-06-19T20:41+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "Росатому" потребуется около 17 триллионов рублей для строительства новых атомных энергоблоков в России, заявил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров. "Росатому" к 2045 году предстоит нарастить долю атомной генерации в общем энергобалансе России до 25% с нынешних 20%, напомнил Комаров, выступая на сессии "Инвестиции в электроэнергетике на горизонте до 2050 года" Петербургского международного экономического форума. По его словам, для решения этой задачи предстоит построить в России 38 атомных энергоблоков различной мощности. "И это очень амбициозная задача, и денег на это надо будет достаточно большое количество... Нужно будет где-то около 17 (триллионов рублей) на реализацию этих всех задач", - сказал Комаров. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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росатом, аэс, строительство, инвестиции