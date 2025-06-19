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В России вступили в силу новые справочники автозапчастей - 19.06.2025, ПРАЙМ
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В России вступили в силу новые справочники автозапчастей
В России вступили в силу новые справочники автозапчастей - 19.06.2025, ПРАЙМ
В России вступили в силу новые справочники автозапчастей
Новые справочники автозапчастей, которые используются при урегулировании убытков в ОСАГО, вступили в силу с 19 июня, средняя стоимость запчастей в них выросла... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:38+0300
2025-06-19T11:38+0300
авто
рса
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Новые справочники автозапчастей, которые используются при урегулировании убытков в ОСАГО, вступили в силу с 19 июня, средняя стоимость запчастей в них выросла на 1,9% по сравнению с предыдущей версией, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "Стоимость запчастей в справочнике средней стоимости запчастей, вступившем в силу 19 июня 2025 года, показала рост на 1,9% по сравнению с предыдущей версией справочника. Рынок продолжает тенденцию к стабилизации, хотя колебания по ценам на запчасти к автомобилям различных марок заметно различаются", - цитирует пресс-служба президента РСА Евгения Уфимцева. Для формирования новой версии справочников были использованы результаты исследования рынка, проведенного в феврале – апреле 2025 года. Расчет средних цен на запасные части, выполненный по этим результатам, показал, что по целому ряду востребованных марок автомобилей поставщики продолжают наращивание объемов предложений "неоригинальных" запчастей, имеющих достаточно высокое качество для того, чтобы их можно было использовать при ремонте, что предусмотрено законодательством по ОСАГО. Среди марок автомобилей иностранного производства сильнее всего подорожали запчасти для Citroen (+13,8%) и Peugeot (+12,9%). По целому ряду наиболее популярных марок имеет место умеренный рост, например, Nissan (+4,3%), Hyundai (+3,9%), в то время как по некоторым маркам имеет место снижение: Ford (-3,0%), Volvo (-3,5%). Продолжается заметное снижение средних цен на запасные части к автомобилям китайского производства: Omoda (-2,8%), Chery (-4,0%), Geely (-8,5%). "Логистика поставок, как и колебания курсов валют, зависят от экономических и политических факторов. Они продолжают оказывать влияние на изменения цен в справочниках. Поэтому расходы поставщиков и продавцов запчастей на российский рынок меняются, и это воздействует на размер конечных цен для потребителей. Но при этом, несмотря на рост средних цен на запчасти, рост средней премии страховщикам удается сдерживать, во многом благодаря высокой конкуренции между страховщиками за безубыточных, аккуратных водителей", – пояснил Уфимцев.
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авто, рса
Авто, РСА
11:38 19.06.2025
 
В России вступили в силу новые справочники автозапчастей

РСА: новые справочники автозапчастей вступили в силу с 19 июня

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Новые справочники автозапчастей, которые используются при урегулировании убытков в ОСАГО, вступили в силу с 19 июня, средняя стоимость запчастей в них выросла на 1,9% по сравнению с предыдущей версией, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
"Стоимость запчастей в справочнике средней стоимости запчастей, вступившем в силу 19 июня 2025 года, показала рост на 1,9% по сравнению с предыдущей версией справочника. Рынок продолжает тенденцию к стабилизации, хотя колебания по ценам на запчасти к автомобилям различных марок заметно различаются", - цитирует пресс-служба президента РСА Евгения Уфимцева.
Для формирования новой версии справочников были использованы результаты исследования рынка, проведенного в феврале – апреле 2025 года. Расчет средних цен на запасные части, выполненный по этим результатам, показал, что по целому ряду востребованных марок автомобилей поставщики продолжают наращивание объемов предложений "неоригинальных" запчастей, имеющих достаточно высокое качество для того, чтобы их можно было использовать при ремонте, что предусмотрено законодательством по ОСАГО.
Среди марок автомобилей иностранного производства сильнее всего подорожали запчасти для Citroen (+13,8%) и Peugeot (+12,9%). По целому ряду наиболее популярных марок имеет место умеренный рост, например, Nissan (+4,3%), Hyundai (+3,9%), в то время как по некоторым маркам имеет место снижение: Ford (-3,0%), Volvo (-3,5%). Продолжается заметное снижение средних цен на запасные части к автомобилям китайского производства: Omoda (-2,8%), Chery (-4,0%), Geely (-8,5%).
"Логистика поставок, как и колебания курсов валют, зависят от экономических и политических факторов. Они продолжают оказывать влияние на изменения цен в справочниках. Поэтому расходы поставщиков и продавцов запчастей на российский рынок меняются, и это воздействует на размер конечных цен для потребителей. Но при этом, несмотря на рост средних цен на запчасти, рост средней премии страховщикам удается сдерживать, во многом благодаря высокой конкуренции между страховщиками за безубыточных, аккуратных водителей", – пояснил Уфимцев.
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