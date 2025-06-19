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Сближение Армении с ЕС уже имеет негативный эффект - Оверчук - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Сближение Армении с ЕС уже имеет негативный эффект - Оверчук
Сближение Армении с ЕС уже имеет негативный эффект - Оверчук - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сближение Армении с ЕС уже имеет негативный эффект - Оверчук
Сближение Армении с Евросоюзом уже имеет негативный эффект для республики, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:18+0300
2025-06-19T00:18+0300
экономика
россия
армения
москва
рф
алексей оверчук
ес
еаэс
ведомости
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сближение Армении с Евросоюзом уже имеет негативный эффект для республики, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Сейчас в Армении идет дискуссия, и предпринимаются практические меры для сближения с ЕС. Это уже имеет негативный экономический эффект. Еще в сентябре прошлого года обращал внимание коллег на то, что из-за сближения с ЕС российские предприниматели начинают осторожней относиться к ведению бизнеса с Арменией. По нашим оценкам, наш взаимный товарооборот в прошлом году уже не досчитался около 2 миллиардов долларов. В текущем году уже потеряли 3 миллиарда долларов, и общее падение по итогам года, очевидно, составит 6 миллиардов долларов", - заявил Оверчук в интервью газете "Ведомости". Он отметил, что для страны с объемом ВВП около 26 миллиардов долларов это очень заметные цифры. "И это пока только реакция российского бизнеса на армянскую дискуссию о сближении с ЕС", - констатировал он. Оверчук добавил также, что в Армении уже принято решение об упрощении порядка оформления документов об оценке соответствия пищевой продукции, ввозимой на территорию Армении из государств, не являющихся членами ЕАЭС. "Из-за этого, казалось бы, незаметного решения, помимо того, что внутри Армении иностранные товары начнут создавать конкуренцию и вытеснять армянских производителей, России потребуется оценить угрозы для своего рынка. У авторов этого документа расчет на то, что ЕАЭС не сможет открыть свой рынок для товаров, которые не соответствуют его требованиям, а значит России потребуется усиливать контроль в Верхнем Ларсе, который почувствуют многие добросовестные армянские производители, продающие свои товары в Россию, и это вызовет их недовольство действиями России и ЕАЭС. Нас ставят в такие условия, а конечной целью этих усилий, как того хочет ЕС, является полный разрыв между Россией и Арменией. Хотят ли этого армяне, это вопрос, на который им предстоит ответить. В сегодняшней реальности, с учетом состояния отношений между Россией и ЕС, жизнь выглядит именно так, и люди должны об этом знать", - отметил Оверчук. В то же время, подчеркнул он, это право самого армянского народа - решать, оставаться ли стране членом ЕАЭС или двигаться навстречу к Евросоюзу. "Брюссель, при том, что в Армении многие не хотят разрыва, в нынешних условиях не позволит Еревану иметь нормальные отношения с Россией. Поэтому, когда народ Армении пойдет делать свой выбор, ему нужно будет представлять себе, как это отразится на жизнях обычных людей и что произойдет потом", - предупредил российский вице-премьер.
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40
192
40
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5
4.7
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россия, армения, москва, рф, алексей оверчук, ес, еаэс, ведомости
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МОСКВА, РФ, Алексей Оверчук, ЕС, ЕАЭС, Ведомости
00:18 19.06.2025
 
Сближение Армении с ЕС уже имеет негативный эффект - Оверчук

Вице-премьер Оверчук: сближение Армении с ЕС уже имеет негативный эффект

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сближение Армении с Евросоюзом уже имеет негативный эффект для республики, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Сейчас в Армении идет дискуссия, и предпринимаются практические меры для сближения с ЕС. Это уже имеет негативный экономический эффект. Еще в сентябре прошлого года обращал внимание коллег на то, что из-за сближения с ЕС российские предприниматели начинают осторожней относиться к ведению бизнеса с Арменией. По нашим оценкам, наш взаимный товарооборот в прошлом году уже не досчитался около 2 миллиардов долларов. В текущем году уже потеряли 3 миллиарда долларов, и общее падение по итогам года, очевидно, составит 6 миллиардов долларов", - заявил Оверчук в интервью газете "Ведомости".
Он отметил, что для страны с объемом ВВП около 26 миллиардов долларов это очень заметные цифры.
"И это пока только реакция российского бизнеса на армянскую дискуссию о сближении с ЕС", - констатировал он.
Оверчук добавил также, что в Армении уже принято решение об упрощении порядка оформления документов об оценке соответствия пищевой продукции, ввозимой на территорию Армении из государств, не являющихся членами ЕАЭС.
"Из-за этого, казалось бы, незаметного решения, помимо того, что внутри Армении иностранные товары начнут создавать конкуренцию и вытеснять армянских производителей, России потребуется оценить угрозы для своего рынка. У авторов этого документа расчет на то, что ЕАЭС не сможет открыть свой рынок для товаров, которые не соответствуют его требованиям, а значит России потребуется усиливать контроль в Верхнем Ларсе, который почувствуют многие добросовестные армянские производители, продающие свои товары в Россию, и это вызовет их недовольство действиями России и ЕАЭС. Нас ставят в такие условия, а конечной целью этих усилий, как того хочет ЕС, является полный разрыв между Россией и Арменией. Хотят ли этого армяне, это вопрос, на который им предстоит ответить. В сегодняшней реальности, с учетом состояния отношений между Россией и ЕС, жизнь выглядит именно так, и люди должны об этом знать", - отметил Оверчук.
В то же время, подчеркнул он, это право самого армянского народа - решать, оставаться ли стране членом ЕАЭС или двигаться навстречу к Евросоюзу.
"Брюссель, при том, что в Армении многие не хотят разрыва, в нынешних условиях не позволит Еревану иметь нормальные отношения с Россией. Поэтому, когда народ Армении пойдет делать свой выбор, ему нужно будет представлять себе, как это отразится на жизнях обычных людей и что произойдет потом", - предупредил российский вице-премьер.
 
ЭкономикаРОССИЯАРМЕНИЯМОСКВАРФАлексей ОверчукЕСЕАЭСВедомости
 
 
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