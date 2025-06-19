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Киев и ЕК хотят лишить Европу доступных российских ресурсов, заявил Сийярто - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Киев и ЕК хотят лишить Европу доступных российских ресурсов, заявил Сийярто
Киев и ЕК хотят лишить Европу доступных российских ресурсов, заявил Сийярто - 19.06.2025, ПРАЙМ
Киев и ЕК хотят лишить Европу доступных российских ресурсов, заявил Сийярто
Российские нефть и газ доступны и надежны, Венгрия хотела бы продолжать их закупку вопреки плану Украины и Еврокомиссии, которые хотят ввести запрет на них для... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T17:32+0300
2025-06-19T17:32+0300
энергетика
россия
газ
нефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские нефть и газ доступны и надежны, Венгрия хотела бы продолжать их закупку вопреки плану Украины и Еврокомиссии, которые хотят ввести запрет на них для европейских стран, сокращая тем самым их энергонезависимость, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ. "Эти двое, (глава Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен и (Владимир - ред.) Зеленский, то есть, Брюссель и Киев, хотят полностью отрезать Европу от дешевого и очень легкодоступного и надежного источника газа и нефти из России... Они говорят, что, отрезав таким образом энергоносители из России, мы получим суверенитет, избавимся от зависимостей, и у нас будет безопасный доступ к этим ресурсам, мы будем развивать конкуренцию, но это фейк, это открытая ложь", - сказал Сийярто, выступая на панельной дискуссии "Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей". По его словам, ЕС, с одной стороны нарушает суверенитет стран-членов, когда указывает им, откуда покупать или не покупать энергию, а с другой, при закрытии действующих нефте- и газопроводов снижается возможность для диверсификации, и энергозависимость стран, наоборот, возрастает. "Поэтому мы будем продолжать стратегическую кооперацию с Российской Федерацией в энергетике. Потому что для нас самое важное – это держать низкие цены для всех наших граждан, для семей. И без российских энергоносителей это для нас невозможно. Я прежде всего вижу, что российские компании тоже готовы продолжать работать с нами", - отметил министр. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не станет отказываться от того, что "работает как часы", тем более что "нет никаких других альтернатив, которые предложили бы более дешевые и надежные поставки". В начале недели Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, газ, нефть, европа, ек, украина
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Нефть, ЕВРОПА, ЕК, УКРАИНА
17:32 19.06.2025
 
Киев и ЕК хотят лишить Европу доступных российских ресурсов, заявил Сийярто

Сийярто: российские нефть и газ надежны и доступны, но Киев и ЕК хотят лишить Европу сырья

© Sputnik | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские нефть и газ доступны и надежны, Венгрия хотела бы продолжать их закупку вопреки плану Украины и Еврокомиссии, которые хотят ввести запрет на них для европейских стран, сокращая тем самым их энергонезависимость, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ.
"Эти двое, (глава Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен и (Владимир - ред.) Зеленский, то есть, Брюссель и Киев, хотят полностью отрезать Европу от дешевого и очень легкодоступного и надежного источника газа и нефти из России... Они говорят, что, отрезав таким образом энергоносители из России, мы получим суверенитет, избавимся от зависимостей, и у нас будет безопасный доступ к этим ресурсам, мы будем развивать конкуренцию, но это фейк, это открытая ложь", - сказал Сийярто, выступая на панельной дискуссии "Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей".
По его словам, ЕС, с одной стороны нарушает суверенитет стран-членов, когда указывает им, откуда покупать или не покупать энергию, а с другой, при закрытии действующих нефте- и газопроводов снижается возможность для диверсификации, и энергозависимость стран, наоборот, возрастает.
"Поэтому мы будем продолжать стратегическую кооперацию с Российской Федерацией в энергетике. Потому что для нас самое важное – это держать низкие цены для всех наших граждан, для семей. И без российских энергоносителей это для нас невозможно. Я прежде всего вижу, что российские компании тоже готовы продолжать работать с нами", - отметил министр.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия не станет отказываться от того, что "работает как часы", тем более что "нет никаких других альтернатив, которые предложили бы более дешевые и надежные поставки".
В начале недели Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Сийярто заявил, что Венгрии не хватит энергоресурсов без поставок из России
16:51
 
ЭнергетикаРОССИЯГазНефтьЕВРОПАЕКУКРАИНА
 
 
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