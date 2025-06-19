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"На фоне поражений". Украину уличили в попытках открыть второй фронт

"На фоне поражений". Украину уличили в попытках открыть второй фронт - 19.06.2025, ПРАЙМ

"На фоне поражений". Украину уличили в попытках открыть второй фронт

Поскольку ВСУ терпят поражения на Украине, киевский режим открывает второй фронт против России в Африке, поддерживая терроризм в дружественных Российской... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:45+0300

2025-06-19T15:45+0300

2025-06-19T15:50+0300

спецоперация на украине

украина

всу

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фронт

россия

мария захарова

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Поскольку ВСУ терпят поражения на Украине, киевский режим открывает второй фронт против России в Африке, поддерживая терроризм в дружественных Российской Федерации странах. Такое заявление на брифинге на полях ПМЭФ сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ России Мария Захарова. Об этом сообщает "Лента.ру".Представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила, что киевский режим на фоне поражений на Украине, "по всей видимости, теперь решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность там, в дружественных нам (Российской Федерации - прим. ред.) африканских государствах".Подкрепляя свое утверждение, Захарова отметила, что украинские власти и не пытались скрывать свои связи с террористическими группировками в Африке. Напротив, наличие этих связей подтверждали в том числе пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов, а также посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров, заявлявшие в публичной плоскости, что Украина содействует террористическим силам, напавшим в июля прошлого года на военную колонну Мали, подчеркнула представитель МИД России.

https://1prime.ru/20250618/natsizm-858633166.html

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украина, всу, африка, фронт, россия, мария захарова