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"На фоне поражений". Украину уличили в попытках открыть второй фронт - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"На фоне поражений". Украину уличили в попытках открыть второй фронт
"На фоне поражений". Украину уличили в попытках открыть второй фронт - 19.06.2025, ПРАЙМ
"На фоне поражений". Украину уличили в попытках открыть второй фронт
Поскольку ВСУ терпят поражения на Украине, киевский режим открывает второй фронт против России в Африке, поддерживая терроризм в дружественных Российской... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:45+0300
2025-06-19T15:50+0300
спецоперация на украине
украина
всу
африка
фронт
россия
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Поскольку ВСУ терпят поражения на Украине, киевский режим открывает второй фронт против России в Африке, поддерживая терроризм в дружественных Российской Федерации странах. Такое заявление на брифинге на полях ПМЭФ сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ России Мария Захарова. Об этом сообщает "Лента.ру".Представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила, что киевский режим на фоне поражений на Украине, "по всей видимости, теперь решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность там, в дружественных нам (Российской Федерации - прим. ред.) африканских государствах".Подкрепляя свое утверждение, Захарова отметила, что украинские власти и не пытались скрывать свои связи с террористическими группировками в Африке. Напротив, наличие этих связей подтверждали в том числе пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов, а также посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров, заявлявшие в публичной плоскости, что Украина содействует террористическим силам, напавшим в июля прошлого года на военную колонну Мали, подчеркнула представитель МИД России.
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украина, всу, африка, фронт, россия, мария захарова
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, АФРИКА, фронт, РОССИЯ, Мария Захарова
15:45 19.06.2025 (обновлено: 15:50 19.06.2025)
 
"На фоне поражений". Украину уличили в попытках открыть второй фронт

Захарова: на фоне поражений ВСУ Киев решил открыть второй фронт в Африке

© Фото : Unsplash/Florian BergerКения
Кения - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : Unsplash/Florian Berger
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Поскольку ВСУ терпят поражения на Украине, киевский режим открывает второй фронт против России в Африке, поддерживая терроризм в дружественных Российской Федерации странах. Такое заявление на брифинге на полях ПМЭФ сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ России Мария Захарова. Об этом сообщает "Лента.ру".
Представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила, что киевский режим на фоне поражений на Украине, "по всей видимости, теперь решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность там, в дружественных нам (Российской Федерации - прим. ред.) африканских государствах".
Подкрепляя свое утверждение, Захарова отметила, что украинские власти и не пытались скрывать свои связи с террористическими группировками в Африке. Напротив, наличие этих связей подтверждали в том числе пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов, а также посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров, заявлявшие в публичной плоскости, что Украина содействует террористическим силам, напавшим в июля прошлого года на военную колонну Мали, подчеркнула представитель МИД России.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУАФРИКАфронтРОССИЯМария Захарова
 
 
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