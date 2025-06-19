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Во Владивостоке начали проверку отелей перед ВЭФ-2025
Во Владивостоке начали проверку отелей перед ВЭФ-2025 - 19.06.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке начали проверку отелей перед ВЭФ-2025
Комиссии начали проверку отелей Владивостока, в которых разместятся гости и участники юбилейного Восточного экономического форума, сообщает правительство... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T06:06+0300
2025-06-19T06:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - ПРАЙМ. Комиссии начали проверку отелей Владивостока, в которых разместятся гости и участники юбилейного Восточного экономического форума, сообщает правительство Приморья.
"Во Владивостоке в преддверии десятого Восточного экономического форума приступили к проверке ключевых отелей города… Контрольные мероприятия уже прошли в 25 отелях дальневосточной столицы, в которых разместятся участники ВЭФ-2025", - говорится в сообщении.
Проверено 1,6 тысячи номеров. В составе межведомственной комиссии – представители региональных управлений Росгвардии и Роспотребнадзора, мэрии Владивостока, Приморского центра сертификации, Росконгресса и министерства туризма. Инспекторы проверяют соблюдение норм санитарно-эпидемиологического обслуживания, соответствие заявленных категорий номеров, противопожарную безопасность и антитеррористическую защищённость.
После 1 августа пройдет итоговая проверка средств размещения.
X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главной темой станет "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
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бизнес, туризм, владивосток, приморье, росгвардия, роспотребнадзор, росконгресс
Бизнес, Экономика, Туризм, Владивосток, Приморье, Росгвардия, Роспотребнадзор, Росконгресс
Во Владивостоке начали проверку отелей перед ВЭФ-2025
Комиссия начала проверку отелей Владивостока, в которых разместятся участники ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - ПРАЙМ. Комиссии начали проверку отелей Владивостока, в которых разместятся гости и участники юбилейного Восточного экономического форума, сообщает правительство Приморья.
"Во Владивостоке в преддверии десятого Восточного экономического форума приступили к проверке ключевых отелей города… Контрольные мероприятия уже прошли в 25 отелях дальневосточной столицы, в которых разместятся участники ВЭФ-2025", - говорится в сообщении.
Проверено 1,6 тысячи номеров. В составе межведомственной комиссии – представители региональных управлений Росгвардии и Роспотребнадзора, мэрии Владивостока, Приморского центра сертификации, Росконгресса и министерства туризма. Инспекторы проверяют соблюдение норм санитарно-эпидемиологического обслуживания, соответствие заявленных категорий номеров, противопожарную безопасность и антитеррористическую защищённость.
После 1 августа пройдет итоговая проверка средств размещения.
X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главной темой станет "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".