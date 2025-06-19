https://1prime.ru/20250619/vsu-858686953.html

Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ

Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ - 19.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ

Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T20:31+0300

2025-06-19T20:31+0300

2025-06-19T20:31+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

всу

назначение

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского. "Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - говорится в опубликованном указе. Ранее Шаповалов возглавлял войска оперативного командования украинских войск "Юг", куда он был назначен в апреле 2024 года.

https://1prime.ru/20250618/natsizm-858633166.html

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владимир зеленский, всу, назначение