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Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T20:31+0300
2025-06-19T20:31+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
назначение
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского. "Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - говорится в опубликованном указе. Ранее Шаповалов возглавлял войска оперативного командования украинских войск "Юг", куда он был назначен в апреле 2024 года.
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владимир зеленский, всу, назначение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, назначение
20:31 19.06.2025
 
Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ

Зеленский назначил генерала Шаповалова командующим сухопутными войсками ВСУ

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского.
"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - говорится в опубликованном указе.
Ранее Шаповалов возглавлял войска оперативного командования украинских войск "Юг", куда он был назначен в апреле 2024 года.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУназначение
 
 
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