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"Циан" ожидает коррекцию цен на жилье в Москве на 5-10%
"Циан" ожидает коррекцию цен на жилье в Москве на 5-10% - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Циан" ожидает коррекцию цен на жилье в Москве на 5-10%
Цены на жилье в Москве по итогам года могут быть скорректированы на 5-10%, считает гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:16+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Цены на жилье в Москве по итогам года могут быть скорректированы на 5-10%, считает гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев. Как рассказал Григорьев РИА Недвижимость в кулуарах ПМЭФ, цены на жилье за два с половиной 5 десятилетия наблюдений за рынком всегда росли, и даже если в кризисные моменты временно снижались, впоследствии это снижение отыгрывалось новым ростом. По его мнению, вряд ли эта тенденция в будущем изменится. "Но конкретно в этом году мы видим, что цены скорее замерли, где-то они немножко стагнировали", - сказал он. Григорьев пояснил, что сегодня вывод новых проектов на рынок замедлился. Спрос также оставляет желать лучшего, поэтому застройщикам приходится его стимулировать за счет снижения цен, скидок, акций и так далее. "Глобально мы не ожидаем, что коррекция цен будет больше, чем 5-10% за год", - отметил он. Собеседник агентства уточнил, что во всех регионах ситуация разная, и в первую очередь он ведет речь о Москве. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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циан, недвижимость, москва
ПМЭФ-2025, ЦИАН, Недвижимость, МОСКВА
"Циан" ожидает коррекцию цен на жилье в Москве на 5-10%
Григорьев: цены на жилье в Москве по итогам 2025 года могут быть скорректированы на 5-10%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Цены на жилье в Москве по итогам года могут быть скорректированы на 5-10%, считает гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев.
Как рассказал Григорьев РИА Недвижимость в кулуарах ПМЭФ, цены на жилье за два с половиной 5 десятилетия наблюдений за рынком всегда росли, и даже если в кризисные моменты временно снижались, впоследствии это снижение отыгрывалось новым ростом. По его мнению, вряд ли эта тенденция в будущем изменится.
"Но конкретно в этом году мы видим, что цены скорее замерли, где-то они немножко стагнировали", - сказал он.
Григорьев пояснил, что сегодня вывод новых проектов на рынок замедлился. Спрос также оставляет желать лучшего, поэтому застройщикам приходится его стимулировать за счет снижения цен, скидок, акций и так далее.
"Глобально мы не ожидаем, что коррекция цен будет больше, чем 5-10% за год", - отметил он.
Собеседник агентства уточнил, что во всех регионах ситуация разная, и в первую очередь он ведет речь о Москве.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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