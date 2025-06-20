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Лихачев сообщил о параметрах проекта РФ и Казахстана по строительству АЭС

Лихачев сообщил о параметрах проекта РФ и Казахстана по строительству АЭС - 20.06.2025, ПРАЙМ

Лихачев сообщил о параметрах проекта РФ и Казахстана по строительству АЭС

Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта по строительству АЭС в республике, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 20.06.2025, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта по строительству АЭС в республике, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Россия и Казахстан подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС в республике. "Сегодня мы завершили самый сложный и не очень короткий первый этап переговоров, выйдя уже на конкретные параметры проекта в части сроков реализации, в части его технического облика", - сказал Лихачев журналистам по итогам подписания.

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россия, казахстан, алексей лихачев, росатом, аэс