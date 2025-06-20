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Лихачев сообщил о параметрах проекта РФ и Казахстана по строительству АЭС
Лихачев сообщил о параметрах проекта РФ и Казахстана по строительству АЭС - 20.06.2025, ПРАЙМ
Лихачев сообщил о параметрах проекта РФ и Казахстана по строительству АЭС
Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта по строительству АЭС в республике, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 20.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта по строительству АЭС в республике, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Россия и Казахстан подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС в республике. "Сегодня мы завершили самый сложный и не очень короткий первый этап переговоров, выйдя уже на конкретные параметры проекта в части сроков реализации, в части его технического облика", - сказал Лихачев журналистам по итогам подписания.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС
Лихачев сообщил о параметрах проекта РФ и Казахстана по строительству АЭС
Лихачев: Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта по строительству АЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта по строительству АЭС в республике, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Россия и Казахстан подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС в республике.
"Сегодня мы завершили самый сложный и не очень короткий первый этап переговоров, выйдя уже на конкретные параметры проекта в части сроков реализации, в части его технического облика", - сказал Лихачев журналистам по итогам подписания.
Россия и Казахстан подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС